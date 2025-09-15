Яке родовище оглядали американські інвестори?

Представники Міжнародної фінансової корпорації розвитку США відвідали Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат і Лікарівське родовище в Кіровоградській області, пише 24 Канал з посиланням на допис міністра економіки Олексія Соболева.

Дивіться також В декількох областях України: де ховаються рідкісноземельні метали

Як зазначив Соболев, ці об'єкти розглядаються як можливі стартові проєкти в рамках Інвестиційного фонду відбудови України, створеного відповідно до угоди про корисні копалини між Україною і США.

Разом із делегацією відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні. Оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаємо для портфеля проєктів Фонду,

– зазначив міністр.

Соболєв підкреслив, що підприємства спеціалізуються на видобутку титанових руд, а надалі тут планується розробка цирконієвих руд.

Примітно! Також на ділянці виявлено потенційні поклади гафнію – рідкісноземельного металу, що застосовується в ядерній енергетиці, аерокосмічній сфері та інших високотехнологічних галузях.

Міністр підкреслив, що Україна є одним з провідних світових постачальників титану, вкрай потрібного металу в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. За його словами, на метал існує високий попит як у США, так і в країнах Європи та Латинської Америки.

Такі виїзди важливі, аби оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, відповідального ставлення до довкілля та майбутнього розвитку громад,

– додав Соболев.

Примітно! Лікарівське родовище у Кіровоградській області вважається перспективним для видобутку титанових і цирконієвих руд. З 2000 року його розробкою займається компанія "Велта".

Що важливо знати про угоду про корисні копалини?