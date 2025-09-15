Какое месторождение осматривали американские инвесторы?
Представители Международной финансовой корпорации развития США посетили Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Лекаревское месторождение в Кировоградской области, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра экономики Алексея Соболева.
Как отметил Соболев, эти объекты рассматриваются как возможные стартовые проекты в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины, созданного в соответствии с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США.
Вместе с делегацией посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Лекаревское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда,
– отметил министр.
Соболев подчеркнул, что предприятия специализируются на добыче титановых руд, а в дальнейшем здесь планируется разработка циркониевых руд.
Примечательно! Также на участке обнаружены потенциальные залежи гафния – редкоземельного металла, применяемого в ядерной энергетике, аэрокосмической сфере и других высокотехнологичных отраслях.
Министр подчеркнул, что Украина является одним из ведущих мировых поставщиков титана, крайне нужного металла в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. По его словам, на металл существует высокий спрос как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки.
Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин,
– добавил Соболев.
Примечательно! Лекаревское месторождение в Кировоградской области считается перспективным для добычи титановых и циркониевых руд. С 2000 года его разработкой занимается компания "Велта".
Что важно знать о соглашении о полезных ископаемых?
В мае Украина и Соединенные Штаты заключили соглашение об учреждении Инвестиционного фонда восстановления. Его главная задача – привлечение международных инвестиций в украинскую экономику, при этом полный контроль над ресурсами остается за украинской стороной.
Недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о первом заседании Руководящего совета Инвестиционного фонда восстановления. Уже в сентябре, во время визита в Киев делегации Международной финансовой корпорации развития США, планируется выбрать пилотные проекты для внедрения.