Какое месторождение осматривали американские инвесторы?

Представители Международной финансовой корпорации развития США посетили Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Лекаревское месторождение в Кировоградской области, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра экономики Алексея Соболева.

Как отметил Соболев, эти объекты рассматриваются как возможные стартовые проекты в рамках Инвестиционного фонда восстановления Украины, созданного в соответствии с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США.

Вместе с делегацией посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. Осмотрели Бирзуловский ГОК и Лекаревское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваем для портфеля проектов Фонда,

– отметил министр.

Соболев подчеркнул, что предприятия специализируются на добыче титановых руд, а в дальнейшем здесь планируется разработка циркониевых руд.

Примечательно! Также на участке обнаружены потенциальные залежи гафния – редкоземельного металла, применяемого в ядерной энергетике, аэрокосмической сфере и других высокотехнологичных отраслях.

Министр подчеркнул, что Украина является одним из ведущих мировых поставщиков титана, крайне нужного металла в оборонной, авиакосмической и высокотехнологичной промышленности. По его словам, на металл существует высокий спрос как в США, так и в странах Европы и Латинской Америки.

Такие выезды важны, чтобы оценить потенциал на местах, учесть все аспекты будущих инвестиций – для экономического развития, ответственного отношения к окружающей среде и будущего развития общин,

– добавил Соболев.

Примечательно! Лекаревское месторождение в Кировоградской области считается перспективным для добычи титановых и циркониевых руд. С 2000 года его разработкой занимается компания "Велта".

Что важно знать о соглашении о полезных ископаемых?