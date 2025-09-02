Кто будет представлять Украину в Инвестфонде восстановления?

В то же время стали известны имена лиц, которые будут представлять Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра страны Юлию Свириденко.

Согласно ее словам, украинскую сторону будут представлять:

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев; заместитель Министра Егор Перелыгин; государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

Все они профессиональные менеджеры, которые имеют опыт по привлечению инвестиций, ведение переговоров с партнерами, стратегического планирования и экспертизу в сфере недр,

– уточнила Свириденко в своем Telegram-канале.

Обратите внимание! Первое заседание Совета планируется на 3 сентября. На нем совет Инвестиционного фонда должен определить принципы отбора проектов, а также другие важные операционные процедуры.

Что известно о проекте по недрам?