Хто представлятиме Україну в Інвестфонді відбудови?

Водночас стали відомі імена осіб, що представлятимуть Україну, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку країни Юлію Свириденко.

Згідно з її слів, українську сторону представлятимуть:

міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев; заступник Міністра Єгор Перелигін; державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр,

– уточнила Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Зверніть увагу! Перше засідання Ради планується на 3 вересня. На ньому рада Інвестиційного фонду має визначити принципи відбору проєктів, а також інші важливі операційні процедури.

Що відомо про проєкт щодо надр?