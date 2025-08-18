Что планирует правительство по месторождению?

Правительство хочет определить условия, объявить конкурс и провести его до конца декабря. По результатам конкурса будет подписано соглашение на распределение полезных ископаемых, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу Кабмина.

Смотрите также Страны-копилки: кто добывает больше всего золота в мире

Проект литиевого месторождения на Кировоградщине планируют реализовать в рамках работы Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления

Уже в сентябре планируют провести первое заседание совета фонда, на котором объявят первые технические решения для его запуска.

Есть договоренности со Штатами о наполнении с их и нашей стороны первыми деньгами для инвестиций. И сейчас мы нарабатываем пайплайн, то есть перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев,

– рассказал министр экономики Алексей Соболев.

По его словам, в сентябре ожидается большая делегация из США. Потенциальные инвесторы будут путешествовать по Украине, чтобы рассмотреть подобные проекты по добыче полезных ископаемых.

Всего в программе правительства определены несколько шагов в рамках сотрудничества с США по полезным ископаемым:

До 30 июня 2026 года хотят запустить хотя бы один проект, который будет действовать на основе соглашения о разделе твердых полезных ископаемых (критических или стратегических).

До 31 декабря 2026 года собираются начать не менее трех проектов в рамках совместного инвестиционного фонда США и Украины.

Важно! В апреле 2025 года Украина и США подписали соглашение о разработке полезных ископаемых. В рамках этого соглашения был создан Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Этот фонд призван привлекать средства обеих стран для инвестиций в стратегические месторождения.

Почему хотят разрабатывать месторождение?

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что месторождение лития "Добра" на Кировоградщине может стать первым проектом совместного фонда США и Украины.

Рабочая группа проработает обращение по его разработке. Если все требования закона будут соблюдены – на следующем заседании запустим процедуру объявления конкурса для всех заинтересованных компаний,

– отметила премьер-министр.

По словам Свириденко, есть заинтересованность частных компаний в разработке этого месторождения.

Издание The New York Times писало, что в торгах, в частности, может принять участие консорциум инвесторов с фирмой TechMet в составе, которая частично принадлежит американскому правительству.