Под удар попала критическая инфраструктура региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Андрея Райковича, главу Кировоградской ОГА.

Какие последствия атаки по Кировоградщине?

Ночью 24 октября российские БпЛА снова атаковали Кировоградскую область. В результате атаки возникли пожары на нескольких локациях.

Председатель ОВА отметил, что этой ночью произошла очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района.

По состоянию на утро без света остались 19 населенных пунктов.

По его данным, предварительно, обошлось без жертв. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского обстрела.

