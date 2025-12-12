Многие из них еще не финализированы, потому что зависят от того, в каком виде будет утвержден базовый 20-пунктный план. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения со СМИ, передает 24 Канал.

Что нового Зеленский сказал о мирном плане США?

В этом основном 20-пунктовом документе задана рамка для различных направлений – послевоенной экономики и восстановления, гарантий безопасности и тому подобное.

Каждый пункт, который требует детализации, будет иметь отдельный документ.

20 пунктов – это фундамент, условная рамка, на основе которой будет соответствующее количество документов,

– объяснил политик.

Так, ожидаются, что над экономическим пакетом будут работать премьер-министр Свириденко, министр экономики Соболев, вице-премьер Качка и другие специалисты, в частности те, что занимались минеральным соглашением.

По гарантиям безопасности, то количество документов в этом блоке пока неизвестно, но отмечается, что гарантии должны быть действенными и предотвратить повторное российское вторжение.

Относительно 20 пунктов Украина все еще вопросы к отдельным положениям, в частности, что территорий. США пытаются найти компромисс, однако окончательных решений пока нет. Россия настаивает на получении всего Донбасса, что для Украины неприемлемо. Киев считает справедливым вариант, по которому линия разграничения соответствует текущим позициям украинских войск. Дискуссии по этому поводу продолжаются.