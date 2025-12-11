Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Какой "подводный камень" мирного плана США?
Согласно плану, Россия и США требуют от Украины вывести войска из 25% Донецкой области и остатков Луганской области, где держат оборону Вооруженные силы. В то же время сдача Донбасса будет означать, что российский режим сможет бескровно захватить "пояс крепостей" – укрепленные города Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф буквально требовал от украинских переговорщиков принять навязываемый Вашингтоном "обмен землями". Известно, что он слабо разбирается в дипломатии.
Сдача Украиной территории без боя будет означать насильственное проглатывание ядовитой пилюли. Большинство аналитиков в Украине ожидают, что общественная реакция на территориальные уступки будет жесткой,
– пишут журналисты.
США, свою очередь, пытаются удовлетворить как Киев, так и Кремль. В частности, американский план включал предложение создания так называемой "нейтральной, демилитаризованной буферной зоны". Но создавать ее планируется после вывода украинских войск с Донбасса.
Эта зона будет "международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации", хотя там теоретически не будет российских войск. Для Украины такие варианты неприемлемы.
Путин не остановится... Он рассматривает Украину как мост в Европу. Он думает о своем наследии, он хочет восстановить Российскую империю,
– прокомментировала изданию Александра Матвийчук, лауреат Нобелевской премии мира от Украины.
Киев рассматривает любую демилитаризованную зону как путь к замороженному конфликту и прелюдию к новой войне, а западные эксперты говорят, что любым заявлениям и обещаниям Кремля нельзя доверять – разве что Украина получит реальные гарантии безопасности, в том числе западные войска на своей территории.
Недавно российский министр иностранных дел Лавров заявил, что Россия передала США предложения по "коллективным гарантиям безопасности", считая Украину должной оставаться внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством.
По мнению Москвы, Украина должна стать "внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством".
Владимир Зеленский подтвердил существование трех документов, которые касаются мирного соглашения. Первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.
Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинской и европейской сторонами. Третий документ, как сообщил Зеленский, посвящен восстановлению Украины после завершения войны.