Об этом президент сказал, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, передает 24 Канал.

Какие детали трех документов?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется.

В то же время, как пишет Bloomberg, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что предыдущий план из 28 пунктов имел "элементы будущей европейской структуры безопасности", которые он считает "абсолютно неприемлемыми".

Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинской и европейской сторонами.

По словам Стубба, стоит разделять "жесткие гарантии и договоренности о безопасности". Последние же предусматривают так называемую "коалицию решительных".

Третий документ, как сообщил Зеленский, посвящен восстановлению Украины после завершения войны.

Финский лидер отметил, что сейчас продолжаются переговоры по всем трем документам. Кроме того, по словам Стубба, мир для Украины "ближе, чем когда-либо" с февраля 2022 года.

