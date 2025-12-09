Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Президента США Дональда Трампа в интервью Politico.
Что, по мнению Трампа, препятствует мирному процессу?
Американский политик объяснил, что Россия имеет преимущество из-за размера и ресурсов, а также выразил большое уважение народу и военным Украины за храбрость.
По мнению Трампа, главная проблема – огромный уровень ненависти между Путиным и Зеленским. Он в который раз утверждает, что хочет перестать видеть, как людей убивают.
Также Президент США рассказал о потерях в войне и назвал их сумасшедшими. "Знаете, прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат и несколько человек из-за ракетных запусков по Киеву и другим местам", – сказал он.
"Украина потеряла значительные территории и побережья, это точно нельзя назвать победой", – сказал Трамп в ответ на вопрос, считает ли он, что Украина проиграла эту войну.
Недавно Владимир Зеленский признал, что видение окончания войны у американского лидера отличается от украинского. Это отличие прежде всего заключается в том, что украинцы гораздо глубже и острее воспринимают войну, потому что это их Родина. Кроме того, они находятся в эпицентре событий, а потому видят детали и нюансы, которые не замечают американцы.
Кто действительно препятствует мирным усилиям?
В Sky News объяснили, что Владимир Путин использует мирные переговоры как прикрытие для усиления атак в Украине, пытаясь захватить новые территории.
Отсутствие каких-либо признаков того, что Кремль планирует притормозить свою военную машину, также повышает риск распространения войны за пределы Украины.
Кроме того, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин играет в очень интересный спектакль, который идет на пользу России.
По его мнению, обсуждение завершения войны на Западе снижает мобилизацию в Украине, тогда как в России продолжается мобилизационный бум.