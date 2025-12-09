Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин играет в очень интересный спектакль, который идет на пользу России. Пока все говорят о мире, то Украина в это время регрессирует.

Смотрите также Трамп снова обвинил Зеленского в том, что тот якобы не читал его мирный план, – Politico

"Как солдат, который ежедневно рискует своей жизнью, должен идти в бой, если понимает, что послезавтра или через месяц война может завершиться? Это требует стойкости и мужества понимать, что для тебя эта битва может быть последней, а потом война завершится и ты не увидел победы Украины. То есть это негативно влияет на украинское войско", – сказал он.

Почему разговоры о перемирии негативно влияют на Украину?

Юрий Федоренко отметил, что чем чаще на Западе говорят о завершении войны, тем больше украинский социум теряет ощущение реальности угрозы. Как следствие, военные возможности Украины падают, общая мобилизация населения становится ниже.

А что происходит в России? У них происходит мобилизационный бум – появляется беспрецедентное количество желающих вступить в российскую армию. Российский мужик думает, а чего бы ему не мобилизоваться, если война завершается. Он не повоюет, не получит увечья, его не убьют в многочисленных штурмах, а деньги уже у него на руках,

– отметил военный.

Он считает, что дискуссии о "конце" войны являются заблуждением, ведь для этого нет никаких предпосылок. Россия имеет значительный потенциал для ведения ударно-штурмовых действий. Основным ресурсом для этого сейчас является вражеская пехота при поддержке авиации, артиллерии, реактивной артиллерии и других средств. Именно пехота достигает определенных результатов в многочисленных штурмах.

Они (россияне – 24 Канал) несут огромные потери, несоизмеримые с результатами, однако наступление продолжается,

– подчеркнул Федоренко.

Выглядит, что США и Россия пытаются заставить Украину к миру, но, по словам командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" настоящий ключ к завершению боевых действий внутри каждого украинца. Все зависит от качества, настойчивости работы гражданских и от поддержки фронта.

Если наше общество сможет выстоять и продержаться в долгосрочной перспективе, то есть все шансы сохранить украинскую государственность. Тогда, вероятно, не придется уже просить о гарантиях безопасности, а удастся создавать их собственными силами, при поддержке финансирования европейских стран.

Что известно о вероятных мирных переговорах?