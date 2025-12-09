Трамп сказал, что у него нет надежды на Европу. Об этом он заявил Politico, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп о позиции Украины в мирных переговорах?
Заявления Трампа прозвучали в чрезвычайно чувствительный момент переговоров о прекращении войны России против Украины.
Европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что президент США может оставить Украину и ее континентальных союзников наедине с российской агрессией.
В интервью лидер США не дал никаких заверений европейцам и заявил, что Россия явно находится в более сильной позиции, чем Украина.
Мирный план: последние новости
В понедельник 8 декабря Зеленский встретился с лидерами Франции, Германии и Великобритании и продолжил выражать протест против передачи украинской территории России в рамках мирного соглашения.
В свою очередь, Трамп сказал, что мало уделяет значения роли европейских лидеров в стремлении положить конец войне, ведь "они только говорят".
Дональд Трамп также заявил, что Зеленский не читал мирный план. Он подчеркнул, что президент Украины не знает деталей.