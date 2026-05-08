Об этом отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также У Зеленского отреагировали на предложение Германии и Франции о "теневом членстве" Украины в ЕС

Кто сможет гарантировать Украине безопасность?

Отвечая на вопрос о целесообразности переговоров о гарантиях безопасности для Украины на фоне ухода США от ключевой роли в европейской безопасности, Ходжес заявил, что согласен с позицией президента Финляндии Александра Стубба о том, что сейчас Европа нуждается в Украине больше, чем Украина – Европы.

По его словам, достижения Украины за последние месяцы действительно впечатляющими, подчеркнув, что стратегическая инициатива постепенно переходит на сторону Киева. Кроме того, генерал выразил надежду, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

Общий баланс постепенно меняется, а в мире растет понимание, что Россия не способна победить Украину.

Ходжес убежден, что эффективная стратегия для Украины заключается в сокращении энергетических доходов России, поскольку без стабильного экспорта в крупные страны, в частности Китая, Турции или Индии, продолжение финансирования войны против Украины значительно усложнится.

Европейские страны, говорит генерал, должны активнее инвестировать в развитие украинских дальнобойных высокоточных возможностей. В то же время он не рассматривает быстрое членство Украины в НАТО, поскольку некоторые страны относятся к такому решению с осторожностью.

Впрочем, Ходжес надеется на скорейшее членство Украины в ЕС, но даже несмотря на это он считает, что Киев должен самостоятельно обеспечивать собственную безопасность.

Он подчеркнул, что альтернативных гарантий безопасности фактически не существует, поэтому основой защиты государства должна быть сильная и боеспособная армия, эффективная система мобилизации по образцу финской или израильской моделей и способность быстро наращивать силы в случае угроз.

Отдельно он отметил важность развития собственной оборонной промышленности, которая позволит минимизировать зависимость от внешних поставщиков.

Также одной из ключевых гарантий безопасности должна быть разведка. Говорится о привлечении к ответственности тех российских офицеров, которые причастны к военным преступлениям.

И, конце концов, речь идет обо всем обществе. Очень важно, говорит генерал, чтобы украинцы и в дальнейшем оставаться вовлеченными и осознавать ответственность за будущее своего государства.

Важно! Дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер в рамках Киевского форума по безопасности в коментраре 24 Канала предположил, что Запад, в частности Соединенные Штаты могли бы помочь Украине построить современную армию, убедившись о наличии всего необходимого вооружения, говорится о 300 – 400 F-16. Также, по словам дипломата, вполне реальной является идея британцев и французов по Коалиции желающих, которая могла бы разместить свои силы на территории Украины – впрочем, ее реализовать будет несколько сложнее. Членство в НАТО также является сильной гарантией, однако Пайфер отметил, что в ближайшее время этого, вероятно, не произойдет.

Отметим, что в рамках мирных переговоров по завершению войны в Украине глава российского МИД отметил, что Россия также должна получить гарантии безопасности. Без них якобы "конфликт урегулировать не удастся". Также во время встреч делегаций российская сторона неоднократно поднимала тему положения национальных меньшинств в Украине, называя ее одной из важных в контексте переговоров.

Что о гарантиях безопасности говорят в Киеве?

Президент Зеленский отметил, что Украина нуждается в четких и надежных гарантиях безопасности от западных союзников, которые бы сделали невозможным повторную агрессию России на Украину. По его словам, именно такие механизмы должны стать ключевым элементом долгосрочной стабильности и защиты государства.

В конце апреля президент сообщил, что сейчас Украина не имеет надежных гарантий безопасности, которые точно остановят очередную агрессию России против Украины. В то же время представители США предлагают, чтобы ВСУ вышли из Донбасса и заняли новые рубежи обороны.

Глава государства с таким предложением не согласился и добавил, что оборона в условиях урбанизированной местности значительно эффективнее.

Несколько ранее Зеленский заявлял, что украинская сторона предложит драфт со своим видением гарантий безопасности и будет ждать ответ на него от Запада.

К слову, президент сообщал о планах Украины разработать собственные системы ПВО, чтобы обеспечить защиту страны в моменты определенных угроз поставок оружия от партнеров, как это произошло во время войны на Ближнем Востоке. Однако и в этом процессе важным является сотрудничество с международными партнерами для создания условий производства систем и ракет ПВО.