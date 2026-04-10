Об этом сообщил президент Украины во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
В каких гарантиях нуждается Украина?
По словам Владимира Зеленского, Украина должна понимать, насколько быстро и что именно будут делать партнеры в случае нового нападения России.
Украинская сторона предложит драфт со своим видением гарантий безопасности и будет ждать ответ на него от Запада. Глава государства подчеркнул, что важно не допустить "слабых мест и ошибок".
Другими важными целями являются четкое финансирование украинских Сил обороны и комплектация противовоздушной обороны.
По словам Зеленского, Украина планирует добавить в перечень оружия средства ПВО, которые показали свою эффективность на Ближнем востоке, в регионах Персидского залива. Такого вооружения должно быть достаточное количество.
Однако президент Зеленский не верит, что российская армия не захочет снова атаковать Украину.
Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или совместная база Америки и Европы, то рисков у нас будет меньше,
– добавил украинский лидер.
Гарантии безопасности: последние заявления
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США якобы связывают гарантии безопасности для Украины с передачей Донбасса России. В ответ американский госсекретарь Марко Рубио назвал это ложью.
Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко отметил 24 Каналу, что американцы не до конца понимают нюансы войны в Украине. По их мнению, территориальная уступка решит все.
В МИД Украины заявили о новых возможностях усиления документа о гарантиях безопасности благодаря опыту Ближнего Востока.