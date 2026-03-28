Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко озвучил 24 Каналу мнение, что американцы не понимают всех нюансов относительно вторжения России в Украину. А Владимир Путин не собирается завершать войну.

"Никто не понимает, что происходит. Нет дальнейших действий, которые могли привести к тому, что Россия прекратит эту войну. То ли мы выходим из Донецкой области, или не выходим – нет никакой разницы. Потому что для Владимира Путина эта война является абсолютно экзистенциальной, и он не будет ее заканчивать", – подчеркнул он.

Какова позиция американцев?

Глеб Остапенко предположил, что может быть много версий. Никто не знает сути, кроме украинской переговорной группы, США и России. Однако формат переговоров постоянно меняется.

Потому что Украина и Россия имеют противоположные позиции относительно Донецкой области, вооружения Украины, дальнобойных возможностей, Запорожской атомной электростанции и вообще национального определения Украины как независимого государства. Владимир Путин хочет контролировать Украину. Однако американцы не понимают важных нюансов, особенно Дональд Трамп.

Хотя у Рубио гораздо больше осведомленности и структурности в этих вопросах, он тоже не понимает многих нюансов. Поэтому война не будет заканчиваться. Я не вижу никаких прецедентов до этого. Рубио не мог сказать, что происходит. Потому что я уверен, что американцы считают "отдадим Донбасс и построим рай",

– считает эксперт по внешней политике.

По его словам, проблема заключается в том, что американцы считают, что если отдать якобы Донецкую область, то "все будет супер". Но позиция Украины очевидна, что нельзя отдавать свои территории, нельзя верить Путину.

