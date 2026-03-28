Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко озвучил 24 Каналу мнение, что американцы не понимают всех нюансов относительно вторжения России в Украину. А Владимир Путин не собирается завершать войну.
"Никто не понимает, что происходит. Нет дальнейших действий, которые могли привести к тому, что Россия прекратит эту войну. То ли мы выходим из Донецкой области, или не выходим – нет никакой разницы. Потому что для Владимира Путина эта война является абсолютно экзистенциальной, и он не будет ее заканчивать", – подчеркнул он.
Какова позиция американцев?
Глеб Остапенко предположил, что может быть много версий. Никто не знает сути, кроме украинской переговорной группы, США и России. Однако формат переговоров постоянно меняется.
Потому что Украина и Россия имеют противоположные позиции относительно Донецкой области, вооружения Украины, дальнобойных возможностей, Запорожской атомной электростанции и вообще национального определения Украины как независимого государства. Владимир Путин хочет контролировать Украину. Однако американцы не понимают важных нюансов, особенно Дональд Трамп.
Хотя у Рубио гораздо больше осведомленности и структурности в этих вопросах, он тоже не понимает многих нюансов. Поэтому война не будет заканчиваться. Я не вижу никаких прецедентов до этого. Рубио не мог сказать, что происходит. Потому что я уверен, что американцы считают "отдадим Донбасс и построим рай",
– считает эксперт по внешней политике.
По его словам, проблема заключается в том, что американцы считают, что если отдать якобы Донецкую область, то "все будет супер". Но позиция Украины очевидна, что нельзя отдавать свои территории, нельзя верить Путину.
Заявления Зеленского и Рубио: что известно?
Владимир Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донбасса. Вашингтон усиливает давление на Киев на фоне войны на Ближнем Востоке, чтобы достичь мирного соглашения. Однако украинцы нуждаются в надежных гарантиях безопасности, которые не позволят России возобновить войну в будущем.
Марко Рубио резко отреагировал на слова Зеленского об ультиматуме США относительно гарантий безопасности. Госсекретарь США опроверг слова украинского лидера. По словам Рубио, Вашингтон не выдвигал Украине никаких требований по выводу войск с Донбасса, поэтому такие заявления вызывают у него разочарование. Речь шла о том, что гарантии безопасности не могут вступить в силу до завершения войны.
Впоследствии Зеленский отреагировал на обвинения со стороны Рубио во лжи. Президент Украины объяснил, что Россия требует вывода украинских войск с Донбасса для прекращения огня, а США говорят, что предоставят нашему государству гарантии безопасности после того, как боевые действия завершатся. То есть выход войск с Донбасса – это условие завершения войны и предоставления Киеву гарантий безопасности. В то же время украинский лидер добавил, что не говорил о давлении со стороны американцев.