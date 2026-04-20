Об этом президент Украины сказал в интервью, которое транслировали в эфире национального маратона.

Помогут ли гарантии безопасности от США?

Владимир Зеленский объяснил, что Россия, безусловно, стремится к выводу украинских войск с территории Луганской и Донецкой областей.

Однако для Украины такое решение стало бы безответственным шагом.

По словам президента, при отсутствии военных на контактной линии нет гарантий, что Россия через некоторое время снова не начнет наступление, ведь не будет факторов, которые могли бы ее сдержать.

Вот, например, США говорят – президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?

– сказал Зеленский.