Про це президент України сказав в інтерв'ю, яке транслювали в етері національного маратону.

Чи допоможуть гарантії безпеки від США?

Володимир Зеленський пояснив, що Росія, безумовно, прагне виведення українських військ із території Луганської та Донецької областей.

Однак для України таке рішення стало б безвідповідальним кроком.

За словами президента, за відсутності військових на контактній лінії немає гарантій, що Росія через певний час знову не розпочне наступ, адже не буде факторів, які могли б її стримати.

От, наприклад, США кажуть – президент Трамп. Президент Трамп ще два з половиною роки, а що потім будемо робити?

– сказав Зеленський.