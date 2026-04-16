Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit.

Чому українці не повернуться "просто так"?

Українці не повертатимуться з-за кордону лише через заклики чи патріотичні гасла. За словами Кирила Буданова, для цього потрібні реальні зміни в державі – передусім гарантії безпеки та зрозумілі економічні перспективи.

Маємо відкинути всі ілюзії. Ніхто не повернеться просто так. Люди очікують реальних гарантій безпеки та створеного економічного підґрунтя,

– наголосив він.

Буданов підкреслив, що повернення громадян можливе лише тоді, коли Україна стане безпечною для життя і роботи, а також запропонує умови для стабільного заробітку та розвитку.

Що потрібно для повернення людей?

Ключовим фактором для повернення українців, за словами Буданова, є трансформація економіки. Йдеться про відхід від сировинної моделі до виробництва продукції з високою доданою вартістю. Зокрема, він акцентував на розвитку таких напрямків, як машинобудування та оборонно-технологічна галузь. Саме ці сфери можуть забезпечити робочі місця та економічне зростання.

Окремо Буданов наголосив на необхідності зменшення втручання держави в бізнес.

Держава має нарешті усвідомити: якщо вона не допомагає бізнесу, то не повинна й заважати. Я послідовний прихильник дерегуляції та моделі, де приватна власність є абсолютно недоторканою,

– заявив він.

Буданов також звернув увагу на зміну ролей у суспільстві під час війни. За його словами, значна частина чоловіків воює або працює на оборону, тоді як жінки стали основою тилу та економіки.

"Саме жінки прийняли на себе відповідальність і стали тим фундаментом, який тримає наш тил та економіку. І це доведено цифрами", – зазначив він.

На думку Буданова, Україна зможе повернути своїх громадян лише за комплексного підходу: гарантій безпеки, розвитку економіки, підтримки бізнесу та впровадження сучасних технологій. Він підсумував, що лише сильна, безпечна та економічно стабільна держава зможе переконати українців повернутися додому після війни.

