Він наполягає на тому, що Київ повинен пройти повний процес приєднання. Про це Сікорський заявив в інтерв'ю RMF24.

Що сказав Сікорський про прискорений вступ України в ЄС?

У глави МЗС Польщі поцікавилися, яка його позиція щодо заяви майбутнього прем'єра Угорщини Петера Мадяра, який проти прискореного вступу України в ЄС.

Сікорський заявив, що підтримує Мадяра у цьому питанні. Тож, на його думку, Україна повинна пройти повний процес євроінтеграції, як це колись зробила й Польща.

Він говорить те, що є також і нашою позицією. У Єврокомісії з'явилася ідея про прискорене членство. Цього не буде. Ми вважаємо, що Україна має виконати всі умови, так само як це довелося зробити нам,

– сказав він.

Польський міністр також зауважив, що будуть складні розділи переговорів, зокрема щодо сільського господарства та транспорту.

Україна та ЄС: останні новини