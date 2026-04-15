Про імена 5 потенційних спадкоємців угорського прем'єр-міністра європейські дипломати розповіли Politico.

Чи може ЄС розраховувати на внутрішню єдність?

Європейські політики сподіваються, що після відставки Орбана блок зможе разом ухвалювати важливі рішення, такі як нові пакети санкцій, бюджети та інші рішення, де необхідна одностайність. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після поразки Орбана пропонує змінити процес голосування, щоб уникати затримок у майбутньому. Орбан роками користувався правом вето, щоб гальмувати ухвалення ключових ініціатив. Однією з них була фінансова допомога Україні.

У мене склалося враження, що політична бізнес-модель, яка полягала у системному та структурному підриві стабільності, зазнала краху після нищівної поразки "Фідес" на виборах,

– розповів дипломат ЄС на умовах анонімності.

Проте поразка Орбана не гарантує, що проблем з підтримкою України більше не буде. До Європейської Ради, в якій збираються для обговорення нагальних питань всі 27 глав держав-членів, входять чи можуть увійти достатньо політиків, які можуть продовжити справу угорського прем'єра. Politico називає 5 найімовірніших кандидатів.

Хто може зайняти роль Орбана в ЄС?

Серед цих кандидатів є як давно відомі, так і призабуті політичні діячі:

Найочевиднішим продовжувачем справи Орбана є прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо . Він неодноразово виступав на одному боці зі своїм угорським колегою проти всього блоку. Неодноразово намагався блокувати санкцій проти Росії та вимагав виключення країни з кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро. Фіцо наразі є єдиним другом Кремля в ЄС. Він погрожував накладанням вето на транш для України замість Орбана, якщо останній програє вибори. Проте європейський дипломат вважає, що Фіцо, побачивши падіння угорського прем'єра, може бути обережнішим.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш , 71-річний мільярдер, якого називають "чеським Трампом", в грудні 2025 року повернувся до влади на чолі з ультраправою коаліцією. Він був єдиним лідером, який в компанії з Орбаном та Фіцо вимагав виключення Чехії з вищезгаданого кредиту ЄС. У своїх заявах він неодноразово закликав зменшити підтримку України, хоча не скасував чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів нашій країні. Анонімний дипломат ЄС вважає, що праві депутати в ЄС не будуть блокувати всі рішення, а лише деякі, де їхні погляди розходяться з поглядами більшості європейських політиків.

, 71-річний мільярдер, якого називають "чеським Трампом", в грудні 2025 року повернувся до влади на чолі з ультраправою коаліцією. Він був єдиним лідером, який в компанії з Орбаном та Фіцо вимагав виключення Чехії з вищезгаданого кредиту ЄС. У своїх заявах він неодноразово закликав зменшити підтримку України, хоча не скасував чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів нашій країні. Анонімний дипломат ЄС вважає, що праві депутати в ЄС не будуть блокувати всі рішення, а лише деякі, де їхні погляди розходяться з поглядами більшості європейських політиків. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні . Неочевидна кандидатка, відома своїм позитивним ставленням до України. Вона поєднує свої праві погляди та підтримку Європу у міжнародних питаннях. Мелоні намагалася зробити міграційну політику ЄС жорсткішою, проте використовує домовленості, а не конфлікти як інструмент. Інший європейський дипломат розповів, що незважаючи на різні підходи, вона має схожі ідеологічні цінності, що й Орбан. На останньому засіданні Європейської ради вона була єдиною, хто погодився з угорським прем'єром, і сказала, що розуміє його позицію щодо кредиту для України.

Експрем'єр-міністр Словенії Янез Янша . Правий популіст, якого називають "міні-Трампом" посів друге місце на виборах і може стати проблемою для єдності всередині ЄС, якщо повернеться до влади. Проте, незважаючи на співпрацю з Орбаном з низки питань, Янша підтримує вступ України до ЄС. У 2022 році він відвідував Київ і висловлював підтримку нашій країні у війні.

Експрезидент Болгарії Румен Радев. Він пішов у відставку в січні 2026 року, щоб створити нову партію та балотуватися на парламентських виборах. Радев має всі шанси перемогти, і це може стати проблемою для України та її європейських союзників. У 2025 році одіозний політик заявив, що Україна приречена у своїй війні проти Росії. Він неодноразово звинувачував європейських політиків у продовженні війни, і казав, що це призвело до чисельних жертв.

