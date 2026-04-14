Володимир Зеленський під час прямої трансляції Офісу Президента наголосив, що Україна розраховує лише на повноцінну інтеграцію до ЄС і НАТО.

Що відомо про оборонну угоду України та Німеччини?

Володимир Зеленський заявив про підготовку масштабної оборонної угоди з Німеччиною, яка може стати найбільшою у своєму роді в Європі. За його словами, співпраця передбачає спільне виробництво сучасних систем озброєння.

Це буде найбільша угода такого типу в Європі,

– сказав український лідер.

Йдеться, зокрема, про створення систем протиповітряної оборони для захисту від дронів і повітряних атак. Україна та Німеччина також планують розвивати виробництво безпілотників, ракет і відповідного програмного забезпечення.

Зеленський наголосив, що українські технології та бойовий досвід уже довели свою ефективність, а співпраця з партнерами дозволить масштабувати ці рішення.

Український лідер повідомив, що сторони вже переходять до практичної реалізації домовленостей. Команди обох країн починають роботу над конкретними проєктами у сфері оборонної промисловості.

"Ми вироблятимемо системи протиракетної оборони, щоб захиститися від будь-яких дронів і будь-яких повітряних атак. І ми працюємо разом, щоб досягти цього результату", – сказав Зеленський.

Особливий акцент робиться на створенні систем, здатних протидіяти дронам і різним типам повітряних загроз. Також триває робота над виробництвом засобів протиракетної оборони, зокрема для захисту від балістичних ракет. Це співробітництво має посилити обороноздатність України та водночас відкрити нові можливості для європейського оборонного сектору.

Сторони також обговорюють створення спільних виробничих майданчиків у Європі, які дозволять масштабувати випуск дронів і ракет із залученням українських інженерних рішень. Окремий акцент зроблено на інтеграції українського бойового досвіду в європейські оборонні стандарти, зокрема у сфері протидії масованим дроновим атакам.

Німеччина, за словами учасників переговорів, розглядає цю співпрацю як стратегічну інвестицію у власну систему безпеки. Україна, своєю чергою, наполягає, що такі проєкти мають пришвидшити її оборонну інтеграцію з ЄС і НАТО-стандартами. Очікується, що перші практичні рішення в межах домовленостей можуть бути запущені вже після погодження технічних деталей між оборонними відомствами двох країн.

Чи стане це важелем впливу на рішення вступу України до ЄС?