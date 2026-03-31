Про це він заявив під час виступу на неформальному засіданні міністрів закордонних справ "Україна – ЄС", звертаючись до союзників, пише 24 Канал.

Як Зеленський аргументував потребу вступу?

Президент зазначив, що країни Перської затоки бачать Україну частиною Європи, і її внесок у глобальну стабільність та стабільність на Близькому Сході також розглядають як внесок європейського континенту.

Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи? Членство України в ЄС – це гарантія безпеки: для нас і Європи. Наш потенціал – людський, технологічний, військовий – це потенціал Європи,

– сказав він.

На думку Володимира Зеленського, саме через це Росія намагається перешкодити можливому членству України в Європейському Союзі, хоча Київ уже готовий до відкриття кластерів у переговорах стосовно вступу.

"Ключ до зупинки зусиль Росії – встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата – це гарантія того, що Росія зазнає поразки, а ми доб'ємося успіху. Будь ласка, давайте зробимо це", – заявив він європейським міністрам.

Що кажуть у ЄС?

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що не може назвати конкретної дати вступу, оскільки питання членства залежить від роботи обох сторін.

Я не можу назвати конкретну дату, але, безумовно, це мій інтерес, моє бажання, щоб Україна незабаром приєдналася до Європейського Союзу,

– сказала вона.

Водночас на пресконференції з Андрієм Сибігою вона повідомила про виділення нового фінансового траншу для України у розмірі 80 мільйонів євро, які союзники наддадуть з доходів від заморожених активів Росії.

