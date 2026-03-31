У Брюсселі також готують нові санкції проти Росії та обговорюють подальшу підтримку України. Про це глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Що відомо про новий транш допомоги для України?

Європейський Союз надасть Україні додаткові 80 мільйонів євро фінансової допомоги. Йдеться про кошти, отримані з доходів від заморожених російських активів.

За словами Каллас, рішення стало частиною ширшої стратегії підтримки України та посилення тиску на Росію.

Сьогодні мені приємно повідомити, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів,

– наголосила Каллас.

Вона зазначила, що під час переговорів основну увагу було зосереджено на двох ключових напрямках: подальшій підтримці України та посиленні санкційного тиску на Росію.

Каллас підкреслила, що для завершення війни необхідно не йти на поступки Кремлю, а навпаки – посилювати обмеження.

За словами глави європейської дипломатії, у Брюсселі вже підготували 20-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що нові обмеження дозволять ще більше ускладнити роботу так званого "тіньового флоту", який використовується для обходу санкцій.

Окремо сторони обговорили енергетичні потреби України. Євросоюз продовжує мобілізувати міжнародну підтримку для постачання генераторів та обладнання для відновлення енергосистеми. Це має допомогти Україні краще підготуватися до наступного опалювального сезону на тлі можливих нових атак Росії.



