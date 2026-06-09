Чи планують посилити санкції проти Росії

Наразі ЄС розглядає можливість введення нових обмежень щодо ще 80 організацій та осіб, які підтримують війну проти України. Заяву віцепрезидентки Єврокомісії передає Aljazeera.

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Розширення заходів спрямоване проти російського "військово-промислового комплексу, порушників прав людини та пропагандистів".

Каллас також підкреслила, що Путін втрачає гроші, людей і темп. Західні санкції вже нібито обійшлися йому приблизно в 1,2 – 1,5 трильйона доларів.

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Саме тому Росія посилює свої атаки на цивільне населення України… Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи російської військової економіки,

– зауважила посадовиця.

Окрім того, на зустрічі міністрів обговорювали майбутнє Європейського фонду миру в розмірі 6,6 мільярда євро. Каллас запропонувала використати гроші не лише для відшкодування державам-членам витрат за минулі постачання зброї для України, а й для фінансування спільних закупівель і подальшої військової допомоги. Угорщина ж пообіцяла не блокувати рішення.