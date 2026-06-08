Проти кого ЄС може запровадити санкції

Подібні заяви прозвучали від віцепрезидентки ЄС Каї Каллас.

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Вона повідомила, що Європейський Союз вперше запровадить санкції щодо судноплавства проти Ірану. Зокрема, Каллас додала, що Євросоюзу не потрібна ескалація. Але нові заходи проти Тегерану мають на меті захист морської безпеки та стримування Росії від фінансування війни.

Також Кая Каллас прокоментувала постачання Ірландією алюмінію до Росії. Крім того, вона не виключила можливість запровадження нових обмежень.

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Якщо деякі з нас все ще отримують вигоду від торгівлі з Росією, це фактично полегшує їй фінансування війни. А війни закінчуються тоді, коли у агресорів закінчуються гроші,

– заявила Кая Каллас.

Цікаво! Віцепрезидентка ЄС відзначила ще й парламентські вибори у Вірменії. Каллас сказала, що попри сильний тиск з боку росіян, народ країни обрав європейське майбутнє. Тому ЄС готовий максимально допомогти країні у питанні реформування.

Що ще відомо про санкції

Зокрема, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану на початку червня. "Удар" завдали по особах та компаніям, які допомагають Тегерану обходити попередні західні обмеження.

Наприклад, нові обмеження торкнулися великих криптобірж, які надають значну підтримку іранському режиму. Одна з них – Nobitex – найбільша криптобіржа Ірану.

Щодо санкцій проти Росії: очікується, що новий пакет затвердять у липні. Євросоюз має встигнути до 15 числа, адже саме 15 липня відбудеться "дедлайн" оновлення цінової стелі на російську нафту.

Раніше Угорщина блокувала деякі прізвища у пакетах санкцій. Тому їх доводилося "викреслювати". Тепер усіх можуть повернути та проголосувати в цьому пакеті санкцій, про що повідомив експерт Олег Саакян.