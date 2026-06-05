Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що новий пакет санкцій насамперед засвідчить про посилення єдності проти Росії. Це проявиться у двох пунктах.

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Чого очікувати від 21 пакету санкцій?

За словами Саакяна, свого часу Угорщина блокувала введення санкцій проти певних людей та організацій. Однак зі зміною влади з цим тепер вже не буде проблем.

Угорщина блокувала деякі прізвища, тому їх доводилося викреслювати. Тепер усіх можуть повернути та проголосувати в цьому пакеті санкцій. В цьому контексті нові санкції будуть проривними,

– розповів Саакян.

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Яким буде 21 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео 24 Каналу

Також, судячи з усього, у Євросоюзі тепер не буде проблем з ухваленням нових санкцій проти Росії. Це буде один з перших пакетів, який пройде достатньо швидко та в повному обсязі.

Угорщина тепер без Орбана. Звісно, труднощі у відносинах з Україною нікуди не діваються, але Мадяр не демонструє проросійську позицію. Тому, ймовірно, Угорщина дасть голоси без винятків,

– сказав Саакян.

Додамо, ЗМІ дізналися, які обмеження можуть ввести в 21 пакеті санкцій. Зокрема там розглядають обмеження проти великих російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснєфть".

Крім цього до санкційного списку може потрапити очільник Російської православної церкви патріарх Кирил, який є особливо близьким до російського диктатора Путіна. Раніше Угорщина блокувала спроби ввести обмеження проти Кирила.