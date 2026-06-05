Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что новый пакет санкций прежде всего засвидетельствует об усилении единства против России. Это проявится в двух пунктах.
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Чего ожидать от 21 пакета санкций?
По словам Саакяна, в свое время Венгрия блокировала введение санкций против определенных людей и организаций. Однако со сменой власти с этим теперь уже не будет проблем.
Венгрия блокировала некоторые фамилии, поэтому их приходилось вычеркивать. Теперь всех могут вернуть и проголосовать в этом пакете санкций. В этом контексте новые санкции будут прорывными,
– рассказал Саакян.
Каким будет 21 пакет санкций против России: смотрите видео 24 Канала
Также, судя по всему, в Евросоюзе теперь не будет проблем с принятием новых санкций против России. Это будет один из первых пакетов, который пройдет достаточно быстро и в полном объеме.
Венгрия теперь без Орбана. Конечно, трудности в отношениях с Украиной никуда не деваются, но Мадьяр не демонстрирует пророссийскую позицию. Поэтому, вероятно, Венгрия даст голоса без исключений,
– сказал Саакян.
Добавим, СМИ узнали, какие ограничения могут ввести в 21 пакете санкций. В частности там рассматривают ограничения против крупных российских энергетических компаний "Лукойл" и "Роснефть".
Кроме этого в санкционный список может попасть глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который является особенно близким к российскому диктатору Путину. Ранее Венгрия блокировала попытки ввести ограничения против Кирилла.