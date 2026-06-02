Какова позиция Евросоюза

Об этом сообщили трое дипломатов и представители ЕС, знакомые с ходом обсуждения санкционного пакета, пишет Politico.

Они говорят, что сейчас Брюссель выбирает давление на Москву. Хотя некоторые политики в Европе призывают назначить спецпосланника для мирных переговоров, большинство лидеров в ЕС с этим не согласны.

Еврокомиссия считает, что сейчас переговоры могут только ослабить позиции Украины.

По словам одного из европейских чиновников, зато Киев может оказаться в более сильной позиции после лета, поэтому преждевременные переговоры могут только навредить давлению на Кремль.

Что в новом пакете санкций

Главное в 21-м пакете санкций ЕС хочет зафиксировать цену на российскую нефть, не позволив ей автоматически расти. Сейчас механизм ценового "потолка" предусматривает возможное повышение, если лидеры не примут нового решения.

В ЕС говорят, что фактически речь идет о попытке заблокировать рост доходов Москвы на фоне подорожания нефти на мировых рынках.

В то же время маловероятно, что ЕС сможет договориться о полном запрете российской нефти, как и об эмбарго на морские услуги для ее транспортировки.

ЕС также рассматривает санкции против двух крупных российских энергетических компаний:

"Лукойл";

и "Роснефть".

Отдельно также готовят ограничения против танкеров "теневого флота" России и компаний, которые обеспечивают их работу, а именно страхование, логистику и обслуживание.

В санкционный список также может попасть глава православной церкви России патриарх Кирилл, который находится в близких отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее попытку ввести против него санкции блокировала Венгрия.

Важно! Украина настаивает на расширении санкционного давления ЕС против России. Посол при ЕС Всеволод Ченцов заявил, что ограничения должны охватить больше судов "теневого флота" и всю его инфраструктуру. Кроме того, Киев призывает ЕС обратить внимание на "Росатом", который Украина считает частью военной машины Кремля.