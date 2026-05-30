Синхронизация санкций с ЕС

О том, какие ограничения вводит Украина, пишут в пресс-службе президента.

Владимир Зеленский подписал два указа, по которым вступает в действие решение СНБО по синхронизации санкций с ЕС.

Речь идет о 20-м пакете санкций от Евросоюза. Программа ограничений охватывает 120 человек и компаний. Основное направление влияния – российская экономика.

Как отмечается в сообщении, часть из лиц или предприятий уже находится под санкциями Украины. Новое решение от 30 мая будет касаться 16 граждан России и 31 компании з:

России;

Беларуси;

ОАЭ;

Кыргызстана;

Казахстана;

Узбекистана;

оккупированных территорий Украины.

Мы продолжаем синхронизировать санкционные режимы с ЕС и партнерами. Ожидаем дальнейшего усиления давления на Россию и всех, кто помогает ей поддерживать агрессию. Уже завершаем совместную работу над проектами следующих санкционных решений ЕС и партнерских государств, в частности 21-го пакета санкций,

– пояснил Владислав Власюк, уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики.

Известно, что под ограничения попали физические лица, среди которых руководители стратегических предприятий, бюджетных учреждений России. Также руководители подразделений российской армии.

Кроме того, в санкционном списке есть предприятия:

ВПК (военно-промышленный комплекс);

производители РЭБ;

производители обеспечения и компонентов для дронов;

компании добычи нефти, газа и золота.

Также санкции применили к производителю аэрокосмической продукции и компонентов для дронов – ООО "Атлант Аэро", к производителю систем связи и компонентов для ракет/дронов – ООО "Ирз-связь".

Под ограничениями также компании из ОАЭ, которые поставляют станки и оборудование для лабораторий, химическую продукцию, запасные части для коммерческих самолетов.

Кроме того, влияние санкций будет ощутимым для экспортера нефти в Беларуси. В частности ограничительные меры Украина ввела к 3 россиянам:

прокурору Людмиле Баландиной;

судьи Дмитрия Гордеева;

редактора и пропагандистки Марии Ситтель.

Решение связано с непосредственной деятельностью этих лиц и касается репрессий/ нарушений прав человека в отношении лиц, которые критиковали Москву и поддержали Украину, а также распространяли дезинформацию.

Напомним, что ранее президент подписал указ о ратификации соглашения с ЕС по кредиту на 90 миллиардов евро. До того соответствующий законопроект поддержали в Верховной Раде. "За" проголосовали 298 народных депутатов.

В частности сообщалось, что первый транш Украина может получить уже в июне. Это будет 9,1 миллиарда евро. Из них 5,9 миллиардов потратят на оборону. Еще 3,2 миллиарда евро направят на поддержку экономической стабильности.