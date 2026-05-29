Новый проект финансирования от Всемирного банка

О том, на что пойдут деньги и сколько украинцев охватит, говорится на сайте Минсоцполитики.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил проект SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) для Украины. Общая сумма инициативы – 880 миллионов долларов.

Деньги планируют направить на:

обновление украинской системы соцзащиты;

поддержку уязвимых категорий;

усиление устойчивости общин.

Реализовать проект будет Министерство соцполитики. Известно, что программа охватит семьи с детьми, малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, пожилых людей и лиц, осуществляющих уход.

Заметьте! Программа рассчитана на более 1 миллиона украинцев.

Объем финансирования соберут из 2 источников. Большую часть предоставляет Всемирный банк. Это 860 миллионов долларов. Еще 20 миллионов предоставят Великобритания и Германия по грантовому софинансированию через URTF (Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины).

Известно, что деньги из проекта должны закрыть реализацию трех реформ. Речь идет о Базовой социальной помощи, которую планируют ввести вместо нескольких выплат. В частности проект поможет с реформой финансирования соцуслуг через принцип "деньги следуют за человеком". Третья реформа будет направлена на модернизацию поддержки людей с инвалидностью.

Что известно о помощи ЕС для Украины

Кредит на 90 миллиардов от ЕС на двухлетнее финансирование (2026 – 2027) ратифицировали. 28 мая соответствующий законопроект в Верховную Раду внес Владимир Зеленский. Произошло это после того, как кредитное соглашение окончательно завершили 27 мая.

Однако ратификация в Украине еще не означает предоставление транша. Перед тем документ должны одобрить 24 государства ЕС, которые финансируют помощь. И только после этого Украина может ожидать выделения первых средств.

Отмечается, что сумма первого транша составит 9,1 миллиарда евро. Из них на оборонные нужды выделят 5,9 миллиарда, на бюджетную поддержку – 3,2 миллиарда евро. По конкретной дате окончательного ответа в ЕС пока нет. Чиновники говорят, что нужно выполнить еще несколько технических шагов, после которых можно будет отправлять средства.