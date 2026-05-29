Новий проєкт фінансування від Світового банку

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила проєкт SPIRIT (Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation) для України. Загальна сума ініціативи – 880 мільйонів доларів.

Гроші планують спрямувати на:

оновлення української системи соцзахисту;

підтримку вразливих категорій;

посилення стійкості громад.

Реалізувати проєкт буде Міністерство соцполітики. Відомо, що програма охопить сім'ї з дітьми, малозабезпечені родини, людей з інвалідністю, осіб похилого віку та осіб, які здійснюють догляд.

Зауважте! Програма розрахована на понад 1 мільйон українців.

Обсяг фінансування зберуть з 2 джерел. Більшу частину надає Світовий банк. Це 860 мільйонів доларів. Ще 20 мільйонів нададуть Велика Британія та Німеччина за грантовим співфінансуванням через URTF (Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України).

Відомо, що гроші з проєкту мають закрити реалізацію трьох реформ. Йдеться про Базову соціальну допомогу, яку планують ввести замість кількох виплат. Зокрема проєкт допоможе з реформою фінансування соцпослуг через принцип "гроші слідують за людиною". Третя реформа буде спрямована на модернізацію підтримки людей з інвалідністю.

Що відомо про допомогу ЄС для України

Кредит на 90 мільярдів від ЄС на дворічне фінансування (2026 – 2027) ратифікували. 28 травня відповідний законопроєкт до Верховної Ради вніс Володимир Зеленський. Сталося це після того, як кредитну угоду остаточно завершили 27 травня.

Однак ратифікація в Україні ще не означає надання траншу. Перед тим документ мають схвалити 24 держави ЄС, які фінансують допомогу. І лише після цього Україна може очікувати на виділення перших коштів.

Зазначається, що сума першого траншу становитиме 9,1 мільярда євро. З них на оборонні потреби виділять 5,9 мільярда, на бюджетну підтримку – 3,2 мільярда євро. Щодо конкретної дати остаточної відповіді в ЄС поки немає. Посадовці кажуть, що потрібно виконати ще кілька технічних кроків, після яких можна бути відправляти кошти.