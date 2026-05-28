Відповідний законопроєкт уже з'явився на сайті ВРУ під номером 0376.

Що відомо про кредитну угоду?

Європейський Союз та Україна завершили узгодження тексту кредитної угоди, яка передбачає надання Україні 90 мільярдів євро у 2026 – 2027 роках.

Законопроєкт №0376 передбачає затвердження як самої кредитної угоди між Україною та ЄС (у ролі кредитора виступає Єврокомісія), так і відповідного меморандуму щодо макрофінансової допомоги в межах цієї позики.

Меморандум був підписаний 20 травня у Брюсселі, а кредитну угоду фіналізували 27 травня 2026 року. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, це рішення має розглянути Комітет ВРУ з питань євроінтеграції, і вже 28 травня законопроєкт планують винести на голосування.

Важливо! Для ратифікації потрібне одне голосування, яке підтримають щонайменше 226 депутатів.

Після ратифікації Україною документ має бути також схвалений 24 державами ЄС, які беруть участь у фінансуванні в межах механізму посиленої співпраці (без Угорщини, Словаччини та Чехії). Це дозволить ЄС швидко перейти до виділення першого траншу допомоги.

Які умови передбачає меморандум?

Проєкт меморандуму з ЄС, який визначає умови отримання макрофінансової допомоги в межах 8,35 мільярда євро передбачає низку зобов'язань для України у сферах демократії, антикорупційної політики, незалежності інституцій, управління держфінансами та регулярної звітності перед Єврокомісією.

Фінансування розподіляється на три транші, і кожен із них залежить від виконання конкретних реформ. Серед ключових вимог – зміни у податковій системі, зокрема перегляд режиму для ФОП, оподаткування цифрових платформ, скасування пільг для міжнародних посилок та посилення адміністрування ПДВ.

Також передбачені реформи митниці, держфінансів, аудитів і корпоративного оподаткування відповідно до норм ЄС.

Окремий блок стосується "мобілізації внутрішніх ресурсів", який передбачає поступове посилення податкової бази та обмеження схем ухилення від оподаткування, зокрема через дроблення бізнесу та зловживання спрощеною системою.

Україна рухається до ЄС: які останні новини?

Єврокомісія планує 16 червня винести на розгляд пропозицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України в процесі вступу до ЄС. Це питання мають обговорити міністри країн Євросоюзу під час засідання Ради загальних справ у Брюсселі.

Варто зазначити, що раніше просування України на шляху до членства в ЄС значною мірою блокувала Угорщина, уряд Віктора Орбана неодноразово гальмував відповідні рішення, зокрема й ті, що стосуються надання фінансової допомоги Україні.