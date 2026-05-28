Соответствующий законопроект уже появился на сайте ВРУ под номером №0376.

Что известно о кредитном соглашении?

Европейский Союз и Украина завершили согласование текста кредитного соглашения, которое предусматривает предоставление Украине 90 миллиардов евро в 2026 – 2027 годах.

Законопроект №0376 предусматривает утверждение как самого кредитного соглашения между Украиной и ЕС (в роли кредитора выступает Еврокомиссия), так и соответствующего меморандума о макрофинансовой помощи в рамках этого займа.

Меморандум был подписан 20 мая в Брюсселе, а кредитное соглашение финализировали 27 мая 2026 года. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, это решение должно рассмотреть Комитет ВРУ по евроинтеграции, и уже 28 мая законопроект планируют вынести на голосование.

Важно! Для ратификации требуется одно голосование, которое поддержит не менее 226 депутатов.

После ратификации Украиной документ должен быть одобрен также 24 государствами ЕС, которые участвуют в финансировании в рамках механизма усиленного сотрудничества (без Венгрии, Словакии и Чехии). Это позволит ЕС быстро перейти к выделению первого транша помощи.

Какие условия предусматривает меморандум?

Проект меморандума с ЕС, определяющий условия получения макрофинансовой помощи в пределах 8,35 миллиарда евро, предусматривает ряд обязательств для Украины в сферах демократии, антикоррупционной политики, независимости институтов, управления госфинансами и регулярной отчетности перед Еврокомиссией. Финансирование делится на три транша, и каждый из них зависит от выполнения конкретных реформ.

Среди ключевых требований – изменения в налоговой системе, в частности, пересмотр режима для ФЛП, налогообложение цифровых платформ, отмена льгот для международных посылок и усиление администрирования НДС.

Также предусмотрены реформы таможни, госфинансов, аудитов и корпоративного налогообложения в соответствии с нормами ЕС.

Отдельный блок касается "мобилизации внутренних ресурсов", который предполагает постепенное усиление налоговой базы и ограничение схем уклонения от налогообложения, в частности, из-за дробления бизнеса и злоупотребления упрощенной системой.

Украина двигается в ЕС: какие последние новости?

Еврокомиссия планирует 16 июня вынести на рассмотрение предложение по открытию первого переговорного кластера для Украины в процессе вступления в ЕС. Этот вопрос обсудят министры стран Евросоюза во время заседания Совета общих дел в Брюсселе.

Стоит отметить, что ранее продвижение Украины на пути к членству в ЕС в значительной степени блокировала Венгрия, правительство Виктора Орбана неоднократно тормозило соответствующие решения, в том числе касающиеся предоставления финансовой помощи Украине.