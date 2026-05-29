Як працюватиме контакт-центр

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ у місті Києві, передає КМДА.

Єдиний контакт-центр надаватиме консультації українцям за трьома номерами телефону:

  • 0 800 503 753 (працюватиме безплатно);
  • (044) 281-08-70;
  • (044) 281-08-71.

За дзвінки на останні два номери доведеться заплатити за тарифами свого мобільного оператора.

Працюватиме центр з понеділка по суботу, але у суботу – за скороченим графіком:

  • понеділок – п’ятниця – з 8:00 до 20:00 години;
  • субота – з 8:00 до 14:00 години.

У неділю в контакт-центрі буде вихідний.

Важливо! Усі попередні номери "гарячої лінії" Головного управління ПФУ в Києві з 1 червня 2026 року припинять свою роботу.

Фото: Як працюватиме єдиний контакт-центр ПФУ / Пенсійний фонд

Як отримати консультацію онлайн

Водночас у ПФУ можна отримати консультацію дистанційно. Фонд надає кілька можливостей зареєструвати звернення онлайн:

  • Через особистий кабінет

Для цього необхідно зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпис. Потім потрібно у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати категорію "Звернення". У ній можна залишити запит, пропозицію чи скаргу.

  • Через інформаційну сторінку вебпорталу ПФУ

На інформаційній сторінці вебпорталу ПФУ слід обрати розділ "Для громадськості". далі перейти до рубрики "Звернення громадян", потім – до категорії "Електронне звернення". У ній необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму для офіційного електронного звернення.

  • Через електронну пошту

Потрібно надіслати звернення на офіційну адресу – info@pfu.gov.ua. У листі варто вказати свої контактні дані, суть питання та, за потреби, додати скан-копії документів.

Зауважте! Звернення до Пенсійного фонду розглядають терміном до 30 днів від дня реєстрації, а ті, що не потребують додаткового вивчення — не пізніше як за 15 днів. Якщо потрібен додатковий час, загальний термін можуть продовжити, але не більше ніж до 45 днів.

  • Нагадаємо, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду працює сервіс "Моя ідентифікація". Завдяки йому пенсіонери можуть у будь-який час перевірити інформацію про проходження ідентифікації. У сервісі відображаються дата останньої перевірки особи, а також спосіб, через який її провели.

  • Такий сервіс є особливо важливим, адже українське законодавство вимагає від пенсіонерів проходити ідентифікацію щонайменше раз на рік. Якщо цього не зробити, виплату пенсії на банківську картку або через поштове відділення можуть тимчасово призупинити.

  • Водночас у разі втрати пенсійного посвідчення громадяни можуть оформити новий документ. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з паспортом, ідентифікаційним кодом, заявою на виготовлення посвідчення та фотографією особисто або онлайн – через вебпортал ПФУ або мобільний застосунок.