Как будет работать контакт-центр

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в городе Киеве, передает КГГА.

Единый контакт-центр будет предоставлять консультации украинцам по трем номерам телефона:

0 800 503 753 (будет работать бесплатно);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

За звонки на последние два номера придется заплатить по тарифам своего мобильного оператора.

Работать центр будет с понедельника по субботу, но в субботу – по сокращенному графику:

понедельник – пятница – с 8:00 до 20:00 часов;

суббота – с 8:00 до 14:00 часов.

В воскресенье в контакт-центре будет выходной.

Важно! Все предыдущие номера "горячей линии" Главного управления ПФУ в Киеве с 1 июня 2026 года прекратят свою работу.

Фото: Как будет работать единый контакт-центр ПФУ / Пенсионный фонд

Как получить консультацию онлайн

В то же время в ПФУ можно получить консультацию дистанционно. Фонд предоставляет несколько возможностей зарегистрировать обращение онлайн:

Через личный кабинет

Для этого необходимо зайти в личный кабинет на портале ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпис. Затем нужно в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать категорию "Обращение". В ней можно оставить запрос, предложение или жалобу.

Через информационную страницу вебпортала ПФУ

На информационной странице вебпортала ПФУ следует выбрать раздел "Для общественности". далее перейти к рубрике "Обращение граждан", затем – в категорию "Электронное обращение". В ней необходимо заполнить специальную онлайн-форму для официального электронного обращения.

Через электронную почту

Нужно отправить обращение на официальный адрес – info@pfu.gov.ua. В письме следует указать свои контактные данные, суть вопроса и, при необходимости, добавить скан-копии документов.

Обратите внимание! Обращение в Пенсионный фонд рассматривают сроком до 30 дней со дня регистрации, а те, не требующие дополнительного изучения - не позднее чем за 15 дней. Если требуется дополнительное время, общий срок могут продлить, но не более чем до 45 дней.