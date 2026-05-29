Как будет работать контакт-центр
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в городе Киеве, передает КГГА.
Единый контакт-центр будет предоставлять консультации украинцам по трем номерам телефона:
- 0 800 503 753 (будет работать бесплатно);
- (044) 281-08-70;
- (044) 281-08-71.
За звонки на последние два номера придется заплатить по тарифам своего мобильного оператора.
Работать центр будет с понедельника по субботу, но в субботу – по сокращенному графику:
- понедельник – пятница – с 8:00 до 20:00 часов;
- суббота – с 8:00 до 14:00 часов.
В воскресенье в контакт-центре будет выходной.
Важно! Все предыдущие номера "горячей линии" Главного управления ПФУ в Киеве с 1 июня 2026 года прекратят свою работу.
Как получить консультацию онлайн
В то же время в ПФУ можно получить консультацию дистанционно. Фонд предоставляет несколько возможностей зарегистрировать обращение онлайн:
- Через личный кабинет
Для этого необходимо зайти в личный кабинет на портале ПФУ и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпис. Затем нужно в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать категорию "Обращение". В ней можно оставить запрос, предложение или жалобу.
- Через информационную страницу вебпортала ПФУ
На информационной странице вебпортала ПФУ следует выбрать раздел "Для общественности". далее перейти к рубрике "Обращение граждан", затем – в категорию "Электронное обращение". В ней необходимо заполнить специальную онлайн-форму для официального электронного обращения.
- Через электронную почту
Нужно отправить обращение на официальный адрес – info@pfu.gov.ua. В письме следует указать свои контактные данные, суть вопроса и, при необходимости, добавить скан-копии документов.
Обратите внимание! Обращение в Пенсионный фонд рассматривают сроком до 30 дней со дня регистрации, а те, не требующие дополнительного изучения - не позднее чем за 15 дней. Если требуется дополнительное время, общий срок могут продлить, но не более чем до 45 дней.
Напомним, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда работает сервис "Моя идентификация". Благодаря ему пенсионеры могут в любое время проверить информацию о прохождении идентификации. В сервисе отображаются дата последней проверки лица, а также способ, через который ее провели.
Такой сервис является особенно важным, ведь украинское законодательство требует от пенсионеров проходить идентификацию минимум раз в год. Если этого не сделать, выплату пенсии на банковскую карточку или через почтовое отделение могут временно приостановить.
В то же время в случае потери пенсионного удостоверения граждане могут оформить новый документ. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с паспортом, идентификационным кодом, заявлением на изготовление удостоверения и фотографией лично или онлайн – через вебпортал ПФУ или мобильное приложение.