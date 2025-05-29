Как восстановить пенсионное удостоверение
Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ в Facebook.
Читайте также Как накопить на собственную пенсию
При обращении в сервисный центр пенсионеру нужно предъявить следующие документы:
- паспорт;
- справку о присвоении идентификационного номера (при наличии);
- форму на изготовление пенсионного удостоверения, к которой следует добавить цветное фото размером 3 на 2,5 см.
Также подать заявление можно через портал ПФУ в разделе "О пенсионном обеспечении" или с мобильного приложения "Пенсионный фонд". Кроме того, в 2024 году Пенсионный фонд Украины запустил сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать электронное пенсионное удостоверение.
Как получить электронный документ?
В этом случае следует подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (чернилами черного цвета) и фотографию. Сканкопии должны быть цветными, четкими и сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Обратите внимание! После изготовления документ выдадут человеку в том сервисном центре Пенсионного фонда Украины, который он отметил в заявлении.