Як відновити пенсійне посвідчення

Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ у Facebook.

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При зверненні до сервісного центру пенсіонеру потрібно пред’явити такі документи:

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

форму на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої слід додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см.

Також подати заяву можливо через портал ПФУ у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" або з мобільного застосунку "Пенсійний фонд". Крім того, у 2024 році Пенсійний фонд України запустив сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати електронне пенсійне посвідчення.

Як отримати електронний документ? У цьому випадку слід підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису (чорнилами чорного кольору) та фотокартку. Сканкопії мають бути кольоровими, чіткими та збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 мегабайт, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Зверніть увагу! Після виготовлення документ видадуть людині в тому сервісному центрі Пенсійного фонду України, який вона зазначила в заяві.