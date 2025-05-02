Сколько процентов отчисляют от зарплаты в пенсионный фонд

Для этого следует платить конкретную сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Добровольный пенсионный взнос: сколько он составляет и можно ли уплатить за рубежом

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен. По состоянию на май 2025 года изменений она не претерпела.

Соответственно согласно этой зарплатой согласовываются размеры выплат и взносов. В частности, и размер минимального страхового взноса. Он определяется как 22% размера минимальной заработной платы.

Чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,

– объяснили в Пенсионном фонде.

Обратите внимание! То есть, чтобы с апреля 2024 года в страховой стаж был зачислен один полный месяц, нужно оплатить не менее 1 760 гривен.