Сколько сейчас стоит месяц стажа
Для определения стоимости месяца стажа применяется специальная формула, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Сейчас 1 месяц стажа равен 22% от минимальной зарплаты. Соответственно, по состоянию на сейчас, это 22% от 8 000 гривен. То есть, месяц стажа стоит – 1 760 гривен.
Чтобы в 2025 году в страховой стаж был зачислен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,
– сообщает ПФУ.
Кому рекомендуют докупить стаж:
- тем, кто живет за границей, но, при этом, стремится получать пенсию в Украине;
- лицам, которые не приобрели достаточное количество стажа;
- гражданам, которые имели небольшой официальный доход, но хотят получать высокую пенсию.
Обратите внимание! Докупить можно сразу год стажа. Это будет стоить – 21 120 гривен.