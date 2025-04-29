Какой главный фактор с начала каденции Трампа повлиял на доллар

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Гетман рассказал, что главным фактором ослабления доллара на мировом рынке стала торговая война США, которую начал Дональд Трамп. Соответственно, надежность доллара упала, а инвесторы начали активно переводить свои активы в другую валюту.

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Поэтому они начали больше инвестировать в Европу, а альтернативой для них стало евро.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Европа не развязывала торговой войны с другими странами, а потому она в более выгодном положении, чем США.

Кроме того, европейские страны с началом торговой войны начали замещать США в разных направлениях: Азия, Африка, Латинская Америка.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин подтверждает 24 Каналу мнение о том, что главным фактором движения доллара стал отток инвестиций из США, ведь европейцы, азиаты, канадцы и мексиканцы остановили договорную активность со Штатами.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Особенно, это касается европейцев. Мы видели, как растут европейские рынки, какие инвестиции европейских компаний идут, как происходит изменение направления этих инвестиций. И именно это сформировало движение падения доллара относительно евро, фунта и других мировых валют.

Как рассказывает Шевчишин, сначала перед введением тарифов США мексиканский песо и канадский доллар негативно отреагировали. Однако впоследствии непредсказуемая политика Трампа привела к обратному эффекту.

После того как Китай и другие страны начали распродавать американские облигации, это стало для Трампа стоп-словом, потому что он сразу же отсрочил пошлины на 90 дней,

– добавляет финансовый аналитик.

Кроме того, еще один важный фактор, который повлиял на инвесторов и курс доллара, – это противостояние Трампа и Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы. Сначала были неоднозначные заявления о его увольнении, но впоследствии Трамп "дал заднюю".

Обратите внимание! По среднему банковскому курсу в Украине, по состоянию на 28 апреля, 1 доллар США составляет 0,86 евро, а 1 евро – 1,15 доллара. А по данным TraidingView, с начала 2025 года индекс доллара потерял 8,19%, в частности за последний месяц – 4,44%.

Будет ли падать доллар в дальнейшем и какие последствия для США и Европы

Как рассказал Гетман, в краткосрочном периоде укрепление евро и ослабление доллара, наоборот, немного ухудшило положение европейских товаров относительно американских, ведь они стали дороже.

Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европа выигрывает, потому что перенастраивает свои логистические потоки и захватывает новые рынки. При этом от США, по сути, отказывается,

– добавляет господин Олег.

В то же время будет ли падать в дальнейшем курс доллара на мировом рынке – неизвестно. Дело в том, что Дональд Трамп довольно непредсказуемый, а потому может быть что угодно.

Заметьте! По мнению Олега Гетмана, если текущая ситуация будет такой же, какой она есть сейчас, а это 10% пошлины на весь мир, огромные 145% пошлины для Китая и зеркальные 125% с Китая, то курс доллара относительно евро будет колебаться.

Как может "слабый" доллар повлиять на Украину

Аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что дорогое евро на украинском рынке валют является компенсатором. Ведь именно сейчас Европа является главным партнером Украины, а все договоры проводятся именно в европейской валюте.

Заложенный в бюджет курс доллара по 45 гривен компенсируется 47 гривнами за евро,

– говорит Шевчишин.

Также Гетман добавляет, что НБУ давно вынашивает планы по привязке гривны к евро.

Это произойдет в течение 3 – 5 лет, потому что Украина направляется в Евросоюз, так что нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле,

– добавляет Гетман.

Как отмечает экономист, при таких условиях доллар может считаться по кроскурсу через евро.