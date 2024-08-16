Доллар принимают практически в любой стране мира, а центральные банки государств хранят немалую долю своих резервов в ней. Поэтому неудивительно, что именно эта валюта стала такой популярной в мире на сегодня. Украина не исключение.
Евро же занимает второе место по популярности среди всех валют мира. Кроме того, Украина уверенно шагает к членству в Евросоюзе, получив недавно статус кандидата на вступление.
24 Канал узнавал, какая валюта важнее для нашей экономики, примет ли Украина официальной валютой евро после вступления в Евросоюз и на какую валюту ориентируется украинский бизнес.
Перейдет ли Украина на евро
На сегодня 20 стран Евросоюза из 27 стран приняли в качестве официальной валюты евро. В то же время 7 стран оставили собственную нацвалюту.
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Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что несмотря на будущее членство в Евросоюзе, для того чтобы Украина могла управлять своим бюджетом, доходами и расходами, ей нужно иметь собственную валюту. И это продлится минимум 10 – 15 лет.
Я считаю, что сейчас такая ситуация, в которой Украина будет внедрять собственную валютную политику. Это особенно важно для восстановления, стимулирования экспорта и импорта, формирования собственной индустриальной, промышленной, аграрной политики. И это очень важно иметь свою валюту для того, чтобы регулировать экспортно-импортные потоки и формировать какую-то протекционную политику.
По словам Шевчишина, еврозона имеет очень жесткие правила эмиссионной политики и других аспектов. Поэтому для Украины будет важно иметь независимость по крайней мере на первых порах.
Экономист Ярослав Жалило для 24 Канала добавляет, что немалое количество соседних стран с Украиной, а это Польша, Чехия или Венгрия, до сих пор не перешли на евро. Соответственно даже приобретение членства ЕС не означает, что будет введено евро как официальная валюта.
Это связано с тем, что страны, во-первых, желают иметь все-таки собственную суверенность в монетарной политике, а это возможно только, если есть собственная денежная единица. Ну и плюс есть разные переходные периоды. То есть, скажем так, для Украины более важно наличие таких переходных периодов, поэтому мы не говорим о том, что приобретение членства будет равняться введению евро.
Сейчас перед украинской экономикой в средней и долгосрочной перспективе стоят немало задач, главная из которых – выстоять в войне и обеспечить экономическую основу победы.
Впрочем, не менее важным является еще и отстроить послевоенную экономику и модернизировать структуру национальной экономики так, чтобы она эффективно вписалась в европейскую экономику. Для национальной экономики, которая желает ставить собственные задачи и эффективно их выполнять, лучший способ – это все-таки иметь собственный суверенитет над монетарной политикой,
– добавляет Жалило.
В то же время на запрос 24 Канала в "Глобус Банке" объясняют, что Украина сейчас пытается пока на уровне далеких планов максимально приблизиться к рынкам Евросоюза. В условиях полной интеграции Украины с Евросоюзом, а особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений, вполне логично будет "привязать" гривну к евро.
Однако это отнюдь не означает, что произойдет в какой-то обозримой перспективе. Это скорее вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений,
– добавляют в пресс-службе банка.
- Во-первых, Украина пока не в Евросоюзе, а потому не декларировала планов отказа от собственной валюты в пользу евро в случае вступления.
- Во-вторых, пока мало экономических причин на смену "якорной валюты". Ведь несмотря на рост объема приобретения евро на межбанке, этот показатель лишь свидетельствует о ситуативных ориентирах крупных покупателей.
Кроме того, на рост приобретения евро влияет его "инфляционная" стабильность по сравнению с долларом.
Впрочем, на наличном рынке для подавляющего большинства граждан доллар остается едва ли не единственным индикатором собственной стабильности, способом накопить сбережения,
– отмечают в "Глобус Банке".
Потенциал монетарной политики Украины
Ярослав Жалило объясняет, что на сегодня Украина не использует тот потенциал и те положительные возможности, которые предоставляет суверенность монетарной политики.
Мы, по сути, сегодня уступаем этой суверенностью в пользу воплощения наших обязательств перед Международным валютным фондом и другими финансовыми учреждениями, кредиторами. И в этих обязательствах приоритетом является именно макрофинансовая стабильность. То есть прогнозируемость курса, контролируемость инфляции и прочее,
– резюмирует экономист.
Жалило подчеркивает, что стоит совершенствовать собственную монетарную политику, чтобы она, как и остальные, работала на структурные изменения. Таким примером может стать Черногория, которая не является членом ЕС, но она приняла решение ввести евро.
Черногория – туристическая страна, которая по большей части работает в этом направлении. Ей было удобнее минимизировать проблемы с валютными конверсиями. То есть они сознательно отдали свою монетарность и ввели евро, чтобы впоследствии плавнее войти в еврозону,
– говорит Жалило.
Доллар все-таки популярнее
Известно, что сейчас доллар – это господствующая мировая валюта, и она вряд ли сойдет с пьедестала. В пресс-службе "Глобус Банка" добавляют, что с начала полномасштабной войны были введены жесткие валютные ограничения, ведь валюта стала фактически "дефицитом". А приобретение евро или долларов на черном рынке вряд ли можно было учесть.
Можно сказать, что с началом Великой войны спрос вообще на основные валюты, к которым относят доллар и евро, вырос минимум в 1,5 – 2 раза: но чисто по ощущениям ⅔ этого спроса – это было естественной попыткой граждан уберечь сбережения от обесценивания, конвертировав их в валюту. К тому же НБУ 24 февраля 2024 года ввел жесткие валютные ограничения и зафиксировал курс,
– напоминают в финучреждении.
По опыту "Глобус Банка", несмотря на периодический рост популярности евро, доллар остается главной валютой – более 70% всех операций по покупке и продаже осуществляется с этой денежной единицей.
Периоды увеличенного спроса на ту или иную валюту почти всегда сменяются периодами незначительного спада. Поэтому не стоит делать дальновидные выводы об устойчивости повышенного спроса на евро,
– говорят в пресс-службе.
Дело еще и в том, что бюджетные расчеты в Украине привязаны именно к курсу американской валюты. А ментальная традиция воспринимать доллар, как надежный способ уберечь деньги от обесценивания, никуда не делся.
Впрочем, финансовый аналитик Шевчишин замечает, что доля евро в Украине все-таки растет. Дело в том, что сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах.
Начнет ли бизнес ориентироваться на евро
Шевчишин объясняет, что в Украине есть "долларовая традиция". Кроме того, все внешнеэкономические операции импортеров/экспортеров происходят в долларах, а это означает, что страна и люди работают именно в этой валюте.
Получается просто так, что если система сориентирована на доллар, то соответственно валюта внутри страны будет "вращаться" дешевле. И если вам нужна какая-то большая сумма валюты в долларе, то вы быстрее ее приобретете, чем аналогичную сумму в евро, потому что их просто меньше в стране,
– заключает господин Андрей.
Ситуация с наличным и официальным курсом валют
Банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что на этой неделе на рынке валют будет наблюдаться разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах.
Кроме того, в начале недели участники рынка вероятнее всего хотели закрепить тренд на рост стоимости доллара. Впрочем, для этого потенциал пока ограничен.
Так что, по моему мнению, в течение этой недели наличный курс доллара будет находиться в коридоре 41,2 – 41,8 гривны за доллар.
В то же время банкир Тарас Лесовой рассказывает для 24 Канала, что рынок в августе может прогнозируемо "отреагировать" на несколько факторов, например рост электроэнергии, перебои с электроснабжением, ожидаемый пересмотр акцизов на топливо.
Курс может удержаться в коридоре 40,7 – 41,7 гривны за доллар.
В то же время ближе к осени могут сформироваться новые валютные коридоры: это 41 – 42 гривны за доллар и 44 – 47 гривен за евро.
Ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы, однако вряд ли общая "архитектура" рынка претерпит изменения,
– добавил Лесовой.
Курс доллара по состоянию на 15 августа:
- В банках покупка доллара составляет в среднем по 41,10 гривны, а продажа по 41,59 гривны.
- На черном рынке несколько иная ситуация: купить доллар можно по 41,45 гривны, продать – по 41,55 гривны.
- Доллары покупают обменники по 40,80 гривны, а продают – по 41,59 гривны.
- В то же время Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,34 гривны.
Курс евро:
- В банках покупка евро происходит по 45 гривен, а продажа – по 45,55 гривны.
- На черном рынке курс покупки по 45,33 гривны, курс продажи – по 45,56 гривны.
- Существенная разница курса евро в обменниках: покупают по 44,87 гривны, а продают – по 45,86 гривны.
- В то время официальный курс, который установил НБУ, составляет 45,19 гривны.