Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,82 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 17 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,91 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.
Читайте также Доллар на грани: какие риски и прогнозы по курсу в 2025 году
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 19 декабря курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,90 гривны,
- евро – 43,95 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 18 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 42,10 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42 гривны, продажа – по 42,05 гривны,
- в обменниках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 42,08 гривны.
За сколько можно будет купить валюту
По словам банкира Анны Золотько для 24 Канала, из-за сезонного фактора давление на гривну на этой неделе усилено. Банкир добавляет, что импортеры спешат с проплатой по контрактам, а население реагирует на рост курса увеличением спроса.
Однако несмотря на повышенную волатильность, в целом ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.
Дело в том, что НБУ дал сигнал рынку о готовности сдерживать чрезмерные курсовые движения на валютном рынке, чтобы не добавлять давления на инфляцию.
Обратите внимание! На этой неделе прогноз стоимости наличной валюты составляет 41,70 – 42,20 гривны за доллар.