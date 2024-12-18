Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,82 гривны. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 17 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,91 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 19 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,90 гривны,

евро – 43,95 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 18 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 42,10 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 42 гривны, продажа – по 42,05 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,50 гривны, продажа – 42,08 гривны.

За сколько можно будет купить валюту

По словам банкира Анны Золотько для 24 Канала, из-за сезонного фактора давление на гривну на этой неделе усилено. Банкир добавляет, что импортеры спешат с проплатой по контрактам, а население реагирует на рост курса увеличением спроса.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако несмотря на повышенную волатильность, в целом ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

Дело в том, что НБУ дал сигнал рынку о готовности сдерживать чрезмерные курсовые движения на валютном рынке, чтобы не добавлять давления на инфляцию.

Обратите внимание! На этой неделе прогноз стоимости наличной валюты составляет 41,70 – 42,20 гривны за доллар.