За почти 80 лет своей насыщенной жизни Дональд Трамп успел побыть представителем золотой молодежи, девелопером, банкротом, литератором, шоуменом и прежде всего политиком. Он довольно неожиданно стал 45-м президентом США, проиграл следующие выборы, а сейчас имеет довольно неплохие шансы на реванш на выборах-2024.

Про него снимали фильмы и сериалы, писали книги и подкасты, его много раз судили, он даже организовал штурм Капитолия и за это ему ничего не было. Большая биография этого незаурядного человека удивительно пестрая, основные ее эпизоды – рассказывает 24 Канал.

Происхождение семьи Трампов: почему Дональд его скрывал

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье местного застройщика Фреда Трампа и его жены Мэри Энн Маклауд Трамп.

Интересно! Мать Трампа родом с шотландского острова Льюис. Существует конспирологическая теория, что Маклауды – якобы дальние родственники дочери Ярослава Мудрого – королевы Франции Анны Ярославовны. Правда, серьезные историки ее не поддерживают и она скорее является неким "историческим анекдотом".

Отцовская ветвь семьи 45-го президента США имеет немецкое происхождение и прослеживается вглубь веков вплоть до 30-летней войны первой половины 17 века. Правда, дед, а впоследствии и отец Дональда некоторое время свои немецкие корни скрывали (потому что в годы Первой и Второй мировой это было не слишком полезно для бизнеса в Америке). Так возникла легенда о скандинавских Трампах. В 1941-м Фред Трамп объяснял свой немецкий акцент еврейским происхождением, но впоследствии снова вернулся к версии о Скандинавии.

Отцовскую и дедову ложь использовал и Дональд Трамп, который рассказывал о своих шведских корнях.

Со временем быть этническим немцем в США снова стало нормальным и Дональд Трамп в своей книге "Искусство заключать сделки" уже рассказывал, что его отец вообще родился в Германии, хотя тот на самом деле коренной ньюйоркец, ведь появился на свет 11 октября 1905 года в Бронксе.

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Фредом, Элизабет, Мэриэнн и Робертом / фото из инстаграма Трампа

Бордели, "золотая лихорадка" и парикмахерская: откуда у семьи Трампа деньги

Первым в Америку прибыл дед Трампа – Фридрих, 16-летний уроженец тогдашнего королевства Бавария, который решил не продолжать семейное дело виноделов, а искать счастья в Новом свете. Его родовая фамилия была Drumpf, которая впоследствии превратилась сначала на Trumpf, а потом (уже в Америке) на Trump.

Сначала Фридрих Трамп был помощником парикмахера на Манхэттене, но собрал немного деньжат и в 22 года отправился на Дикий Запад. Свой стартовый капитал патриарх рода заработал в годы "золотой лихорадки" в США.

Говорят, лучшим и самым умным бизнесом в условиях "золотой лихорадки" является не добыча собственно золота, а продажа лопат, поскольку это стабильная прибыль, которая не зависит от прихотей судьбы. Патриарх семьи Трампов пошел еще дальше – пока старатели искали золото в окрестностях Клондайка и Юкона, он в 1891 году нашел эффективный путь к их деньгам, а именно открыл "ресторан-бордель", где копатели в основном и оставляли свои деньги (то же, но 15 годами ранее и в Южной Дакоте, делал Эл Сверенджен из большого сериала Deadwood). Заработанное таким образом Трамп вложил в землю и строительство на ней новых фирменных заведений (разврата).



Фридрих Трамп / фото Wiki

Бизнес расцвел и сделал Фридриха Трампа богатым. Однако, в 1901 году пришлось "закрывать лавку" – власти США прибегли к жесткому регулированию проституции и азартных игр, к тому же бизнес-партнер Трампа попал в тюрьму. Из-за этого баварец решает "выйти в кэш" и вернуться в Европу. Но до этого он получил паспорт гражданина США.

В родном городке Кальштадт Фридрих женился на дочери соседей – Элизабет Крист. Молодожены уехали в Нью-Йорк, но Элизабет скучала по Германии и уговорила мужа вернуться. Там его ждал неприятный сюрприз – баварская власть трактовала его выезд в США как попытку уклонения от военной службы, а потому лишила "уклониста" гражданства и Трампам пришлось возвращаться в Нью-Йорк в 1905-м и становиться американцами окончательно. Именно там и родился отец Дональда Трампа – Фред.

Семья сначала жила в Бронксе, затем переехала в другой район Нью-Йорка – Квинс. Фридрих вернулся к тому, с чего начинал, и открыл парикмахерскую на Уолл-Стрит, в самом сердце Манхэттена (впоследствии там будет вести бизнес его внук). Она стала популярной и приносила не только неплохие деньги, но и нужные для бизнеса связи.

Кроме того, Фридрих начал скупать землю в городе, а также сдавать жилье в аренду. Дела шли хорошо, но 30 мая 1918 года патриарх семьи довольно внезапно умер (возможно, он стал одной из первых жертв в США пандемии "испанского гриппа"). 13-летний Фред Трамп унаследовал большой дом в Квинсе, 5 земельных участков и несколько тысяч долларов наличными и в ценных бумагах, но поскольку был еще маленьким, дела семьи начали вести мать. Она основала фирму Elizabeth Trump & Son, которая продолжила заниматься недвижимостью в Нью-Йорке.



Семья Трампов, 1915 год / фото Вики

Хотя сейчас Трамп и утверждает, что создал себя сам и построил свой бизнес на небольшом кредите, что взял у отца, это ложь. Де-факто, его бизнес империя – прямая наследница фирмы, которую основала его бабушка на деньги умершего деда, которые тот заработал на "веселых домах" на Клондайке и в парикмахерской на Манхэттене.

Специализацией компании стало строительство социального жилья в Нью-Йорке – городе, который быстро и динамично рос благодаря урбанизации. Финансировала все это городская власть, а Трампы очень неплохо зарабатывали на государственных заказах.



Как и в Украине, эта сфера довольно непрозрачна и имеет значительные коррупционные риски, зато предлагает сверхприбыли и большую влиятельность. Конечно, если вы имеете соответствующие талант и удачу. Очевидно у Трампов было и то, и другое.

Во второй половине 1920-х Фред Трамп полноценно влился в семейный бизнес, а в 30-е стал в нем главным, при этом Элизабет сохраняла большое влияние на компанию. Есть легенда, что до конца своей жизни, в уже очень почтенном возрасте, бабушка Трампа ездила с водителем на роскошном Rolls-Royce и собирала монетки из стиральных автоматов, что их оставляли бедные арендаторы социального жилья, которое принадлежало ее семье. То же, кстати, будет делать и маленький Дональд с братьями и сестрами.

Трампам удалось получить несколько выгодных контрактов, что сделало семью членом клуба Топ-25 главных застройщиков Нью-Йорка. Но компания зарабатывала не только на контрактах, но и прибегала к "маленьким хитростям", которые предвещали дополнительную прибыль, а именно – арендовала сама у себя строительную технику, умело завышала строительные расходы, активно использовала труд мигрантов (которым платила как можно меньше), регулярно нарушала строительные нормы и предписания безопасности (рабочие-мигранты в компании нескольких поколений Трампов не имели документов и разрешения на работу, жили и спали прямо на стройках).

Впоследствии эти и другие "трюки" будет использовать уже Дональд Трамп. В частности, на строительстве своей известной башни в Нью-Йорке, где громкий скандал с незаконной эксплуатацией польских гастарбайтеров едва не похоронил его бизнес уже на старте.

В годы "великой депрессии" Фред Трамп занялся ипотечным бизнесом, благодаря чему скупал проблемные земельные участки и недвижимость в Нью-Йорке. Бывшие владельцы не сумели разобраться с долгами и Трамп воспользовался их положением. В 1940-е он стал местным "королем социального жилья" – строил не слишком качественно, но быстро, на чем заработал миллионы долларов и попал в список Forbes самых богатых американцев. Впоследствии Трамп уже строил для среднего класса и элиты.

Фред легко находил общий язык как с республиканцами, так и демократами, он имел значительные связи и влияние. Кроме зарабатывания миллионов Трамп имел слабость и к филантропии, а едва ли не главным направлением его благотворительной деятельности была помощь еврейской общине Нью-Йорка и государству Израиль. При этом есть основания считать, что Фред был расистом – в 1927 году его арестовали во время парада "Ку-клукс-клана" в Нью-Йорке, а впоследствии он якобы запрещал темнокожим селиться в его недвижимости.

С большими деньгами пришла и большая ответственность: с 1950-х и до конца жизни Фреда Трампа преследовали многочисленные антикоррупционные расследования и скандалы, тотальное внимание прессы, судебные тяжбы и постоянные обвинения. Осознание этого факта дает лучше понять, в каких условиях рос сын Фреда – Дональд Трамп. Кстати, тяга к эпатажу, покраска волос в неестественные цвета и чрезмерный автозагар в преклонном возрасте – все это Дональд унаследовал от отца.

Дональд Трамп и его отец Фред / фото Getty

Ранние годы и учеба Дональда Трампа

Дональд Трамп был четвертым ребенком из 5 детей в семье. Отец был довольно авторитарным, поэтому Донни и его братьям и сестрам пришлось терпеть педагогические эксперименты Фреда Трампа. Так, отец не слишком баловал детей и заставлял их зарабатывать самим. Так, Дональд Трамп в детстве собирал пустые бутылки, разносил газеты, а впоследствии подрабатывал в семейных проектах.

Наследником бизнес-империи отец видел Фреда-младшего, но тот не выдержал давления ответственности (впоследствии он умрет в молодом возрасте вследствие алкозависимости), разочарованный отец тогда обратил внимание на Дональда.



Второе поколение Трампов (справа налево): Мэриэнн, Дональд, Фред-младший, Элизабет и Роберт (дата неизвестна)

В 13 лет Дональда отдали в престижную Нью-Йоркскую военную академию (NYMA), работавшую как школа-интернат. Фред Трамп считал, что обучение здесь это отличный вариант для мальчика и путь превращения его в "настоящего мужчину". К тому же, в школе, где учился Дональд, произошел "инцидент" – сам Трамп в одной из своих автобиографий рассказывал, что ударил учителя музыки из-за того, что тот, по мнению Донни, не слишком хорошо знал свое дело. Также отец во время обыска (!) в детской комнате нашел у Дональда раскладной нож, поэтому решил действовать радикально.

Сын магната себя в академии хорошо проявил и даже имел честь возглавить группу курсантов школы на городском параде 1964 года в честь Дня Колумба. Высокий (под 190 сантиметров) блондин Трамп был не слишком успешным в науках, зато хорошо проявил себя в спорте, в частности, в американском футболе (играл на позиции тай-энд) и бейсболе (на позиции питчера), был капитаном спортивных команд академии.



Второй слева – кадет Трамп / фото Википедия

Со времени обучения в военной академии у Трампа сформировалась фанатичная любовь к чистоте – он был чрезвычайно опрятным и в его комнате всегда был невероятный порядок. Впоследствии это трансформировалось в "манию чистых рук".

В своей книге 1987 года Дональд писал, что его пугает американская традиция рукопожатия, из-за боязни испачкать ладони. Впрочем, впоследствии Трамп преодолеет эту проблему и сделает рукопожатие своей фишкой, а также источником многочисленных забавных видео, героями которых позже станут Макрон, Путин, Синдзо Абэ, Борис Джонсон и даже Владимир Зеленский.

Самые известные рукопожатия Трампа – смотрите видео:

NYMA имела славу элитного заведения, где царит строгая дисциплина и закаляются характеры. Это было таковым лишь отчасти. На самом деле, там царил культ насилия, "ритуальных издевательств" и так называемая "дедовщина".

В 1964 году академия оказалась в эпицентре скандала, который произошел тогда, когда на тренировку к одному из парадов пришел репортер The New York Times и собственными глазами увидел, как старший курсант избивает младшего за какую-то провинность. Пострадавший сбежал из академии домой и рассказал все родителям, те вызвали полицию. The New York Times рассказала эту историю и как следствие все руководство академии ушло в отставку. Трампа скандал не задел, хотя он и был среди тех старших кадетов, что лелеяли в академии "дедовщину". Он получил высший кадетский ранг "Первого капитана" и успешно закончил академию.



Интересный факт – когда уже в наше время NYMA оказалась на грани банкротства и искала донаты от бывших звездных выпускников, Трамп без лишних эмоций отказал Alma Mater. Похоже, он хорошо усвоил курс обучения в военной академии и идеально научился быть безжалостным к слабым.

Свое обучение Дональд Трамп продолжил в Фордгемском университете в родном Нью-Йорке (выбор не слишком престижного вуза объяснялся желанием жить дома после 5 лет в академии), но через 2 года Трамп все же перешел в элитную бизнес-школу при Университете штата Пенсильвания (этот вуз входит в так называемую "Лигу Плюща"), которую закончил в 1968 со степенью бакалавра экономики.

Об этом периоде жизни Трампа известно немного, прежде всего из-за адвокатов Трампа, которые пригрозили вузу судебным иском, если администрация обнародует табели успеваемости своего звездного выпускника.

Трамп не сделал никаких крупных пожертвований школе, которую посещали он и трое его детей, в Пенсильвании нет ни Трамп-холла, ни чего-то, что называлось бы в честь 45-го президента США.

Впрочем, детали студенческого периода жизни Трампа все же попали в СМИ благодаря однокурсникам. Издание Boston Globe в 2015 году провело интервью с десятком из них и все они подтвердили, что наглым, прямолинейным, хвастливым и напыщенным он уже был во время учебы. При этом некоторые однокурсники Трампа были не такими жестокими и говорили, что запомнили его как веселого парня, хоть и немного языкастого.

В университете Трамп считался способным, но не блистал знаниями, хотя старательно изучал все, что касается недвижимости и заключения сделок, игнорируя то, что считал побочным знанием. Последствия такого подхода мы видим сейчас, когда Трамп регулярно попадает в неловкие ситуации из-за незнания банальных фактов по географии.

Дональд не был слишком популярным студентом, хотя и имел репутацию "дон жуана" среди местных девушек. Он не посещал студенческие вечеринки и не употреблял алкоголь и другие популярные в 60-х препараты (зато обожал и обожает до сих пор "кока-колу"), не участвовал в студенческих манифестациях (именно на одной из таких, например, познакомились родители его соперницы на выборах-2024 Камалы Харрис), не появился на выпускную фотосессию и был сосредоточен на своей дальнейшей карьере, которая у него уже гарантированно была, в отличие от большинства других студентов. Из-за чего некоторые ему откровенно завидовали.

Обучение в университете дало Трампу официальную отсрочку от призыва на войну во Вьетнаме, но и после этого он туда не попал, на этот раз – по медицинским причинам. У юного мажора обнаружили костные шпоры на пятках и на этом основании признали непригодным к военной службе, поскольку медкомиссия решила, что этот факт может помешать юноше должным образом выполнять свои боевые обязанности в джунглях Индокитая. Этот факт Трампу припомнят еще много раз, в частности, на дебатах его будут называть едва ли не уклонистом.

Строительный магнат и первые скандалы

Еще во время учебы Дональд Трамп получил от отца заем на 2 миллиона долларов (с учетом инфляции сейчас это примерно 18 миллионов долларов) и начал скупать старые дома в Филадельфии, ремонтировал их и перепродавал. При этом он оставался частью отцовского бизнеса – при любой возможности возвращался в Нью-Йорк и даже учебу выстроил так, чтобы как можно лучше подготовить себя как наследника отцовской строительной империи.

Через три года после выпуска Фред Трамп делает своего 25-летнего сына президентом семейной компании и недавний студент становится большим боссом. При этом Трамп-старший сохраняет оперативное управление, но отдает сыну для работы Манхэттен, тогда как сам сосредотачивается на проектах в Бронксе, Бруклине, Квинсе (родной район Трампов) и других районах Нью-Йорка.



Отец и сын Трампа на строительстве Trump Village в Квинсе, 1973 год / фото Barton Silverman / The New York Times / Redux

Дональд Трамп развернул активную работу, которую щедро финансировал отец – в середине 70-х Фред дал сыну кредит на 14 миллионов долларов (по нынешнему курсу – примерно 95 миллионов). Большинство из них никогда не было возвращено, обратной стороной такого доверия было то, что Трамп-старший довольно жестко контролировал деятельность сына.

Обратите внимание! Во время президентской кампании 2016 года Дональд Трамп будет отрицать это и скажет, что отец дал ему всего 1 миллион, который он превратил в 10 миллиардов.



Правда же заключается в том, что Дональд действительно имел успехи в бизнесе на Манхэттене, но они были бы невозможны без денег и связей отца, более того, впоследствии он унаследовал его строительную империю и часть активов (несколько сотен миллионов долларов были разделены равномерно среди всех наследников) и именно это, а не отдельный бизнес Дональда, сейчас стоит миллиарды долларов.

Уже на раннем этапе карьеры проявился фирменный стиль Трампа – жажда эпатажа и громких заявлений, а также внимание прессы.

В 1973 году Дональд Трамп переименовывает фирму отца, которая теперь становится The Trump Organization и работает как зонтичный бренд, то есть создается множество юрлиц, объединяемых именем Трампа, но имеющих определенную самостоятельность.

На это время приходится и первый громкий скандал, связанный собственно с Дональдом Трампом, а не его отцом, хотя на самом деле виноват был именно Трамп-старший. После длительного федерального расследования компанию Трампа обвинили в сегрегации: магнаты имели более 14 000 квартир для аренды, но селили в них людей по расовому признаку, то есть отказывали темнокожим в праве жить вместе с белыми соседями, зато сознательно подселяли афроамериканцев к выходцам из Латинской Америки.

Поднялся большой скандал. Разбирался с ним не "серый кардинал" Фред, а его сын.

27-летний Дональд Трамп рассудил, что лучшей стратегией защиты будет нападение – подал встречный иск к правительству США на 100 миллионов долларов и не вылезал с пресс-конференций в роскошных отелях, которые каждый раз собирал, чтобы в очередной раз объявить, что "федеральное расследование – возмутительная ложь". Собственно, тогда Америка, видимо, впервые узнала о своем будущем президенте. 20 месяцев, пока длился процесс, имя Трампа не сходило с первых полос и сделало его чрезвычайно известным. Эта стратегия позволила Трампу избежать ответственности – несмотря на прямые доказательства и показания участников трамповых "схем" дело завершилось фактически ничем.

Громкое судебное дело и легкость, с которой семья Трампа и ее новый проводник избежала больших проблем, привлекли к застройщикам большое внимание – и без того успешный бизнес получил новый импульс для развития. Дональд Трамп использовал его для экспансии на не совсем типичный для себя рынок, а именно – занялся элитной недвижимостью. Он начал строить офисные центры и гостиницы на Манхэттене и иногда даже был единственным участником тендеров (правда, похоже на Украину?).

При этом часто Трамп не строил с нуля, а ремонтировал старые здания и проводил их реновацию, обшивая старые стены модным в 80-е сплошным стеклом.

Расцвет империи Трампа и первые банкротства

Среди успешных проектов Трампа того периода – отель Grand Hyatt, Trump Plaza. Также в 1988 году Трамп стал владельцем элитного отеля Plaza, именно там через 4 года он встретится в лобби с гостем из Чикаго Кевином Маккалистером. Еще один важный проект Трампа – реконструкция одной из главных туристических достопримечательностей Манхэттена – ледяного катка Wollman.

Легендарный кадр из фильма "Один дома – 2"

Но флагманом империи была завершенная в 1983 году 58-этажная Trump Tower в самом сердце Манхэттена на Пятой Авеню. Она стала символом могущества Трампа и остается им по сей день. Именно в Trump Tower расположен офис компании Дональда Трампа и его собственные апартаменты. Конечно, не обошлось без скандалов и протестов – ради строительства небоскреба были снесены исторические памятники, которые были выразительными представителями нью-йоркского ар-деко. Кроме того, строили все это традиционные для Трампов польские нелегалы. Впрочем, уже тогда Дональд Трамп начал демонстрировать свою неуязвимость к скандалам и обвинениям. Лучшим доказательством тому стало присутствие на открытии Trump Tower тогдашнего мэра города Эда Коха.

В 80-е Трампу стало тесно на Манхэттене и он решил расширять бизнес. Новые именные объекты застройщика появляются в других городах США. Так, в 1984-м в Атлантик-Сити открылось именное казино Трампа, управляющей которого была тогдашняя жена богача Иванна. В 1988-м году Трамп приобрел казино "Тадж-Махал", строительство которого забуксовало. Оно откроется в 1990-м и станет самым дорогим (на то время) проектом казино в мире – общая цена строительства составит астрономические 1,1 миллиарда долларов.

Эта сумма стала непомерной даже для Трампа и стала причиной его первого банкротства (всего их будет 6). Впрочем, это было скорее бизнес-стратегией. Трамп мудро не держал все яйца в одной корзине, а зонтичная структура бизнеса позволяли эффектно возрождаться из пепла каждый раз, отдавая кредиторам акции и долю бизнеса. При этом Трамп не был бы собой, если бы не обыграл в свою пользу даже факт собственного фиаско – как-то он увидел на улице нищего и заявил, что тот богаче его, потому что у Трампа еще были долги в 900 миллионов.

Еще одним объектом трамповой экспансии стала Флорида – Дональд приобрел поместье Мар-а-Лаго на Палм-Бич и превратил его в свою резиденцию и элитный клуб для богачей. Именно там он уже в наше время показывает своим партнерам по игре в гольф планы нападения на Иран и другие совершенно секретные документы. Также на Палм-бич Трамп построил свою фирменную башню, этот проект он вел совместно с легендой американского бизнеса Ли Якоккой.

В 1980-е компания Трампа построила сотни зданий, а сам он пытался лезть во все возможные бизнесы. Он создавал новую футбольную лигу и был владельцем команды, организовал боксерские матчи, в частности, с участием Майка Тайсона. У него были десятки гольф-клубов и даже собственная авиакомпания и именные велогонки Tour de Trump.

Максимальный пиар – уникальный стиль Трампа

Во время реализации этих проектов окончательно сформировался уникальный стиль ведения бизнеса Трампа, который заключается в максимальном пиаре буквально на всем и использовании любых средств для рекламы и саморекламы. Так, Трамп проводил громкие и пафосные пресс-конференции по поводу различных этапов строительства – прокладки труб, заливки цемента и тому подобное. Он пытался везде налепить лого компании и по максимуму назвать все своим именем.

Собственно, появление в рождественском блокбастере "Один дома-2" – это тоже часть этой стратегии, Трамп дал согласие продюсерам на съемки в его отеле только при условии, что сам попадет в кадр.

Еще одним аспектом деятельности Трампа стало максимальная публичность себя и своей семьи. Он, его жена чешская модель Иванна Зельничкова и их дети Дональд-младший, Иванка и Эрик – стали резидентами светской хроники и не сходили со страниц желтой прессы, словно бы были членами королевской семьи. О них знали и говорили буквально все в Америке. Этот эффект закрепили многочисленные телевизионные шоу, участниками которых стал Трамп и члены его семьи.



Дональд и Иванна Трамп / фото John Barrett / REX / Shutterstock

Трамп давно шел к тому, чтобы зарабатывать просто на своем имени и в 1987 году издал автобиографию под пафосным названием "Искусство заключать сделки". Это было еще до серии банкротств Трампа и кризиса на рынке недвижимости начала 90-х, поэтому книга стала бестселлером и держалась в топах 48 недель. Она принесла Трампу не только миллионы, но и репутацию бизнес-гуру. Фактически книга Трампа проложила дорогу для других подобных букинистических феноменов и стала тем, чем для современных землян являются биографии Стива Джобса, Илона Маска и других бизнес-икон.

Интересно, что в Украине книжный успех Трампа также пытались повторить – это попробовал в 2000-х тогдашний скандальный мэр Киева Леонид Черновецкий. Впрочем, его пробы пера бестселлерами не стали. Книга была чистой халтурой: текст, который можно было приписать "космическому мэру", занимал лишь два десятка страниц, а остальные – отрывки интервью, цитаты известных людей и черновики его забавных законопроектов.

Международная знаменитость и американская селебрити №1

1990-е стали непростыми для Трампа. После 15 лет совместной жизни "идеальный брак" Дональда и Иванны Трамп дал трещину. Та узнала о романе мужа с актрисой Марлой Мейплз (она на короткое время станет второй женой Трампа). За разводом звездной пары в 1992 году снова следила вся страна (если не планета). Далее последовали банкротства на фоне кризиса на рынке недвижимости.

Трамп решает действовать радикально – он продает авиакомпанию и яхту, а также некоторые строительные проекты. Так он покрывает долги и формирует стартовый капитал для нового бизнеса. Им стало приобретение в 1996 году части франшизы конкурсов красоты "Мисс Вселенная". Благодаря этому Трамп стал частым гостем во всем мире, сумел расширить границы своей строительной империи (которая никуда не делась) и завязать очень важные связи с мировыми лидерами и просто влиятельными людьми.



Трамп в Москве вместе с приближенными к Путину бизнесменами отцом и сыном Агаларовыми / фото росСМИ

Благодаря этому периоду в жизни Трампа у локальных селебретис появились совместные фото с будущим президентом США, кроме того, в этот период был сформирован так называемый "компромат на Трампа" – сейчас он считается сфальсифицированным то ли российской разведкой, то ли его американскими доброжелателями из частного сектора. "Компромат" содержит якобы эпизоды досуга Трампа в Москве с пикантными подробностями, которые переходят в откровенную грязь.

Напомним, в 2013 году Трамп проводил конкурс “Мисс Вселенная” в Москве в печально известном "Крокус-сити-холле", за что его владелец Арас Агаларов якобы заплатил 14 миллионов долларов. Кроме того, Агаларов пообещал Трампу реализовать в Москве проект строительства именной башни и обещал встречу с Путиным. Неизвестно состоялась ли она (скорее всего – нет), но Трамп тогда активно интриговал в твиттере постами типа "Как думаете, приедет ли Путин на конкурс и станет ли моим новым лучшим другом ".

Именно конкурс "Мисс Вселенная" связывает Трампа с Украиной. Среди финалисток конкурса "Мисс Вселенная-2004" была одесситка Александра Николаенко. Ее успех овеян легендами и слухами – якобы ее победу лоббировал тогдашний глава администрации президента Украины Виктор Медведчук, который направил в адрес Трампа письмо, в котором просил посодействовать. Интересно, что в 2024 году Медведчук снова напишет письмо Трампу, в котором обвинит в покушении на него "украинских националистов".

Александра Николаенко вместе с мужем и Дональдом Трампом / фото Обоз

Впоследствии Николаенко работала на Трампа и проводила украинский отбор конкурса красоты "Мисс Украина-Вселенная", который действовал как франшиза. В 2007-м Николаенко вышла замуж за друга Трампа американского миллиардера – Фила Раффина, свадьба проходила в имении Трампа Мар-а-Лаго, а сам Трамп был шафером. Украинка стала близкой подругой третьей жены Трампа – Мелании и была вместе с мужем среди почетных гостей на инаугурации Трампа в 2017 году в Вашингтоне. Раффин выступал как один из спонсоров кампаний Трампа в 2016 и 2020-х годах.

Кроме модного бизнеса Дональд Трамп также снова взялся за перо и издал новую книгу с красноречивым названием "Искусство возвращаться". И он действительно вернулся.

Дональд Трамп снова привлек к себе всеобщее внимание благодаря реалити-шоу – американское ТВ вступало в новую золотую эру, а Трамп стал ее органичной частью. Шоу The Apprentice ("Кандидат") на канале NBC стало культовым, оно продержалось в эфире 15 сезонов и стало стандартом и источником вдохновения для других подобных проектов по всему миру. При этом фирменная фраза Трампа "You're Fired" ("Ты уволен") пошла в народ и стала легендарной.

Подборка самых известных Трамповых You're Fired:

Идея реалити-шоу – участники проекта соревнуются за право работать в Trump Organization, но главным стало формирование образа Трампа как финансового гения, а его компании – как райского места и идеального места для карьеры. Это шоу принесло Дональду Трампу не только звезду на голливудской "Аллее славы", но и заложило основу будущей популярности как политика. Возможно, именно "Кандидату" Трамп и обязан своим успехом на выборах, ведь это шоу смотрели практически все американцы.

Личная жизнь Дональда Трампа

У Трампа 5 официальных детей и 8 внуков. Дональд Трамп был трижды женат. В 1977 его первой женой стала чешская спортсменка и модель Иванна Зельничкова, которая родила ему троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика Фредерика.

В 1992 году пара развелась, когда стало известно о романе Трампа с его будущей второй женой. Несмотря на развод Иванна осталась частью бизнес и медийной империи Трампа и играла существенную роль в его проектах. В частности, участвовала в шоу "Кандидат".

Иванна Трамп умерла в 2022 году, упав с лестницы в своем доме на Манхэттене, и была похоронена на территории одного из гольф-клубов ее бывшего мужа.

В 1993 году Дональд Трамп женился на актрисе Марле Мейплз. Они имеют единственного общего ребенка Тиффани. Этот брак продержался до 1999 года.

Сейчас Трамп женат на бывшей словенской модели Мелании Кнаусс. Они поженились в 2005 году. Супруги имеют общего сына – Баррона Уильяма Трампа, которому недавно исполнилось 18 лет.

О возможном разводе Трампа и Мелании также регулярно появляются слухи, однако, бывшая и потенциально будущая "первая леди" США остается преданной мужу, несмотря на многочисленные скандалы и целые месяцы судебных заседаний, на которых порнозвезда Сторми Дэниелс публично и подробно рассказывала детали своих отношений с господином Трампом.

Самыми известными из детей Трампа являются дочь Иванка и старший сын Донни-младший. Дети сейчас руководят семейными бизнесами, но эти двое также присоединились и к политической карьере отца во времена его президентства.

Иванка Трамп выступала советницей отца-президента и вместе с мужем Джаредом Кушнером (старшим советником Трампа) занималась не только гуманитарнымы аспектами, но и международной политикой США. В частности, Иванка и Кушнер сыграли большую роль в заключении так называемых Авраамических соглашений, которые должны были примирить Израиль с его арабскими соседями. Также Иванка участвовала в переговорах отца с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Дональд и Иванка Трамп / фото AP

После полномасштабного российского вторжения в Украину Иванка Трамп (уже как частное лицо) участвовала в программах помощи украинским беженцам, для чего посещала в 2022 году Польшу и встречалась с украинцами, которые вынуждены были покинуть собственные дома в результате российской агрессии.

Если дочь Трампа можно назвать проукраинской то сына вряд ли. Донни-младший очень активен в твиттере (ныне – Х), где регулярно атакует Украину и делает скандальные заявления, которые в Украине расценивают как пророссийские.

Поход Трампа в политику

Следующим логическим шагом после бизнеса и шоубиза стала политика. В июне 2015 года на специально созванной пресс-конференции в Trump Tower в Нью-Йорке, он объявил о своих намерениях баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Это не был дебют – еще в 1999 году Трамп объявил о своих намерениях стать президентом, он выставил собственную кандидатуру и обещал, что вице президентом будет телеведущая Опра Уинфри.

У Трампа даже была собственная политсила – Партия реформ, которая имела задачу пошатнуть традиционную для Америки двухпартийную систему. Программа Трампа была довольно прогрессивной и предусматривала высокий налог на сверхприбыли, запрет дискриминации геев, а также финансирование системы здравоохранения за счет повышения корпоративного налогообложения. Впрочем, довольно быстро – в феврале 2000-го – Трамп снял свою кандидатуру из-за внутренних конфликтов.

Через 16 лет он вернется в большую политику и на этот раз добьется успеха. На этот раз как республиканец. Интересно, что республиканцем Трамп был не всегда.

Он успел побыть и республиканцем, и независимым избирателем, и реформистом, и даже демократом – с 2001 по 2009 годы. Как избиратель, не аффилированный с какими-либо партиями, он даже выступил спонсором избирательной кампании генерального прокурора штата Калифорния некой Камалы Харрис, которая в 2024 году будет его визави на выборах президента США.

В борьбе за номинацию от Республиканской партии Трамп победил 16 конкурентов. Они были классическими политиками, зато Трамп был шоуменом – он не лез за словом в карман и "наваливал" целые вербальные горы. Трамп говорил и не слишком переживал, если его заявления окажутся ложью, он дал чуть ли не каждому оппоненту оскорбительное прозвище и сделал свой твиттер настоящим оружием. Он провоцировал скандалы и оскорблял всех – женщин, мусульман и мигрантов, против него восстал Голливуд и он получил многочисленные судебные иски, но создавалось впечатление, что это именно то, чего хочет Трамп. Учитывая все это, трудно оценить, какую роль в кампании Трампа и ее успехе сыграли советники и эксперты (самый известный из них – бывший сотрудник Януковича Пол Манафорт), а где его непосредственная заслуга.

Вокруг Трампа сформировалась большая армия сторонников, которую критики назовут сектой, а сам Трамп – MAGA. Это акроним от лозунга кампании Трампа – Make America Great Again (дословно – "Сделаем Америку снова великой").



Как ни странно, но этот простой лозунг "зашел" избирателям, особенно бедным жителям американской глубинки, которые ранее были электоральной базой Демократов, а потом разочаровались в них после 8 лет президентства Барака Обамы, которые не улучшили их жизнь и остались только громкими лозунгами и пустыми обещаниями.

Трамп искренне раздавал своим и обещал всем. Если нужно остановить наплыв мигрантов – ладно, будет гигантская стена на границе с Мексикой, причем, построенная на деньги Мексики. Если нужен мир во всем мире – не проблема, необходимо лишь встретиться с нужными людьми и заключить соглашение, а Трамп – он же признанный мастер сделок. У американцев маленькие доходы – не беда, держите уменьшение налогов.

Триумф трампизма

Дерзкое и невнятное поведение Трампа раскололо Республиканскую партию, а затем фактически подчинило себе, превратив свой фирменный правый популизм в мейнстрим. Так родилось явление, которое впоследствии получило название "Трампизм".

В 2016-м ресурс FactCheck.org провел большое исследование всех заявлений Трампа за последние 12 лет (столько времени существовал ресурс), по итогам которого назвал того "Королем лжецов". Авторам FactCheck.org также не удалось ни разу зафиксировать ни одного значимого правдивого заявления Трампа и ни одного извинения за ложные.



При этом во время кампании-2016 и за время президентства у Трампа зафиксировали почти 30 тысяч вводящих в заблуждение утверждений. В пересчете это значит, что Трамп публично врал минимум по 20 раз в день.

Кампания 2016 года получилась очень странной. Трамп считался "темной лошадкой", а неоспоримой фавориткой была Хиллари Клинтон. Она лидировала в социологических опросах и без проблем разобралась с Трампом на дебатах. Тот смог противопоставить опытной Хиллари лишь свою грубость.

Впрочем, российское хакерское вмешательство в американские выборы и спровоцированный скандал со взломом почты кампании Клинтон изменил расклады, а чрезвычайно удачная рекламная кампания в соцсетях, прежде всего – адресное таргетирование на фейсбуке (через три года этот успех повторит в Украине Владимир Зеленский), сделали чудеса, а его самого – 45-м президентом Соединенных Штатов.

Трамп победил на выборах с разгромным результатом 304 голоса делегатов (выборщиков) против 227 у Хиллари Клинтон. При этом за нее проголосовали почти на 3 миллиона человек больше, но особенности американской избирательной системы сделали этот факт никому не нужным.

Каким было президентство Трампа

Президентство Трампа, как и вся его жизнь, получилось неоднозначным.

Внутреннюю политику Трампа можно охарактеризовать как хаотичную и непоследовательную.

Он ввел жесткие ограничения на въезд в США мусульманам, что вызвало обвинения в политических репрессиях, расизме и породило новую волну нелюбви к Америке.

Он действительно уменьшил налоги, ввел жесткие ограничения для незаконных мигрантов, но решением проблем это не стало.

Из-за уменьшения налогов и уменьшения количества дешевых рабочих рук начались проблемы в экономике, а дальше вообще началась пандемия COVID-19, но с ее последствиями разбираться пришлось уже другим.

Внешняя политика Трампа была значительно успешнее.

Ее вершиной стали так называемые "Соглашения Авраама" 2020 года, которые должны были нормализовать отношения Израиля с ОАЭ и Бахрейном, а потенциально – всем Большим Ближним Востоком. Трамп нашел общий язык с шейхами, более того, под давлением его харизмы даже израильский премьер Нетаньяху вел себя вежливо и изображал из себя сторонника формулы "два государства для двух народов".

Но при этом в международной дипломатии США времен Трампа было немало хаоса. Так бывает, когда одной рукой ты выступаешь за принятие действительно исторических "Соглашений Авраама", а второй – объявляешь о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, чем буквально разрушаешь все договоренности.

Президент Трамп разорвал несколько системных международных соглашений. США вышли из Парижского климатического соглашения и Транстихоокеанского партнерства, развернул мощную торговую войну с Китаем и почему-то с Данией (важного союзника по НАТО президент США вывел из равновесия попытками купить Гренландию).

Далее пришла очередь крупнейшего торгового партнера США – ЕС, "таможенные войны" не только рассорили США с его основным союзником, но и повлияли на экономику самой Америки, у которой начало не получаться "снова стать великой", зато ей пришлось ближе познакомиться с инфляцией (но с ней уже будет бороться Байден).

Также США вышли из так называемой "ядерной сделки" с Ираном, а в 2018 году совершили очень символический шаг – перенесли свое посольство в Израиле в Иерусалим, нарушив не только баланс сил в регионе, но и международное право.

Трамп с первых дней на посту стал реализовывать свой план дипломатии и демонстрировать миру собственное "искусство заключать сделки" – за короткий период он встретился с мировыми лидерами, а также с главными "плохими парнями" – Путиным и Ким Чен Ыном. Несмотря на обнадеживающие первые результаты конкретных договоренностей не было. Поэтому после завершения "романтического периода" Трамп начал действовать более жестко.

Так, именно при каденции Трампа в 2017 году Россия получила первые со времени оккупации Крыма действительно мощные санкции, а не вялые "беспокойства" времен Обамы. Также Трамп отменил эмбарго на поставки Украине летального оружия – его ввела Администрация опять же – Обамы, чем не только выкручивала руки Киеву, но и существенно подрывала обороноспособность ВСУ и дипломатические позиции Киева в так называемом "Минском процессе".



Трамп в 2018 году снял эти надуманные табу и открыл дорогу для предоставления Украине реальной помощи. Оборонный бюджет США за 2018 год уже предусматривал выделение Украине 350 миллионов долларов военной помощи.

Также Трамп не забыл упрекнуть Обаму, что тот сделал значительно меньше для Украины, прислав армии "только подушки и одеяла". В таких случаях обычно говорят: "и в чем он не прав".

Но этот несомненный позитив несколько перечеркнула попытка банального шантажа, целью которой было давление на Украину, чтобы та провела "правильное" расследование деятельности Хантера Байдена (сына вице-президента) и передала компромат на сына главного политического оппонента на выборах-2020.

Эта скандальная история едва не стоила Трампу должности – в отношении него 25 сентября 2019 года была запущена процедура импичмента, а во время соответствующих слушаний всплыло немало неприятных фактов. Это первый импичмент Трампа, второй уже будет в конце его каденции.

Свидетельства ближайшего окружения Трампа наглядно показали, что он близок к своему седьмому банкротству, на этот раз – политическому. С другой стороны, это было очевидно и без того. За время своей каденции Трамп перессорился практически со всей командой, а та в свою очередь эффектно увольнялась, не желала держать язык за зубами и радостно и регулярно выносила скелеты из многочисленных трамповых шкафов. Об одном из таких эпизодов – скандальное увольнение Трампом директора ЦРУ Джеймса Коми – даже сняли сериал. Роль Трампа в нем исполнил блестящий ирландский актер Брендан Глисон.

Правило Коми – смотрите трейлер:

Президентство вышло из-под контроля и превратилось в шоу, только не интеллектуальное как "Западное крыло" с умными и ответственными персонажами, а на откровенный трэш вроде российского "Поля чудес", где Трамп сыграл роль уставшего от жизни Якубовича, которого кто-то заставляет принимать бессмысленные подарки, творить дичь, через силу улыбаться и бубнить вместо "рекламной паузы" очередное MAGA.

Политическое банкротство Трампа

Неудивительно, что свои следующие выборы Трамп проиграл. Демократы мобилизовались и не стали повторять ошибки 2016 года. Номинацию получил тот, кто и должен был ее получить за 4 года до того. Джо Байден прекрасно провел кампанию (несмотря на слабый старт в Айове) и стал консенсусным кандидатом всех, кто хотел возвращения к нормальности.

Байден получил 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. В абсолютных числах набрал на 7 миллионов голосов американцев больше, несмотря на то, что за Трампа проголосовали в 2020-м больше людей, чем в 2016-м.

Дональд Трамп не был бы собой, если бы не выкинул какую-то дрянную штуку на прощание. Ею стал бунт и попытка захвата Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. 45-й президент США стал вдохновителем толпы фриков в шапках с рогами и верой в различные теории заговора и эта история должна была окончательно похоронить политическую карьеру Трампа. Так сначала и казалось – против Трампа открыли уголовные дела, доказательства по которым казались бесспорными.

Трамп стал первым в истории президентом США, который представал перед судом по уголовным делам. К тому же сразу по 4.

Что это за дела?

Первое дело – незаконные выплаты за секс с порнозвездой

В октябре 2016 года, за месяц до президентских выборов в США, адвокат Трампа Майкл Коэн договорился с адвокатом порноактрисы Сторми Дэниелс о выплате 130 тысяч долларов за неразглашение информации о ее романе с Дональдом Трампом. Адвокат заплатил свои деньги, а их ему компенсировали из средств, собранных для проведения президентской кампании. Всего было 34 денежных перевода, которые превратились в 34 пункта обвинения. Трамп и Дэниелс имели интимные отношения в июле 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо. Тогда бизнесмен уже был женат на Мелании Трамп. 30 мая 2024 года присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, но судья отложил оглашение приговора из-за решения Верховного суда об иммунитете президента. Показательно, что большинство судей были или набраны именно Трампом, или являются республиканцами.

Второе дело – секретные документы в туалете

Трампа также обвиняют в том, что после того как покинул Белый дом, он хранил секретные документы в имении Мар-а-Лаго во Флориде. В частности, там были планы нападения США на Иран, а также секретная разведывательная информация. При этом Трамп показывал секретные документы своим гостям и хвастался перед ними своим могуществом.

Третье дело – подстрекательство к мятежу

Трамп проходит обвиняемым по делу о вмешательстве в выборы 2022 года, на которых он проиграл Байдену. Трампа и еще шесть соучастников обвиняют в сознательном распространении лжи о том, что на предыдущих выборах были масштабные фальсификации и что на самом деле победил Трамп. Для фанатов Трампа, которые также являются заядлыми фанатами теории заговоров, такие заявления стали руководство к активным действиям. Вследствие этой дезинформации, собственно, и произошел штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Четвертое дело – вмешательства в выборы в штате Джорджия

Трампа и 18 других лиц обвиняют в препятствовании надлежащему признанию результатов президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден. Отмечается, что Трамп звонил госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру 2 января 2021 года и давил на него, чтобы тот "нашел 11 780 голосов". Трамп отрицает эти обвинения, а Верховный суд предусмотрительно и ретиво ему верит заранее.

Искусство неуязвимости и новое возрождение Трампа

Любого эти обвинения просто бы уничтожили. Но не Трампа. Он в очередной раз продемонстрировал свою неуязвимость и даже "тефлоновость". Он фактически без борьбы победил на праймериз Республиканцев – хоть какую-то борьбу имитировала только Никки Хейли, и стал главным фаворитом грядущих выборов.

Проваленные Байденом дебаты, героическое поведение во время покушения 13 июля 2024 года еще больше усилили шансы Трампа на общий успех. На этой волне он даже позволил себе выбрать на вице президента не нужного для победы кандидата, а такого, что нравится самому Трампу. То есть Джей Ди Вэнса, того самого, что читал в Конгрессе с трибуны детские сказки, чтобы затянуть время и не дать принять закон о помощи Украине.

К теме Какие секреты прячет Джей Ди Вэнс и станет ли он угрозой для Украины

Выход из гонки Байдена и номинирование Камалы Харрис как кандидата от Демократической партии бесспорно спутали кампании Трампа карты (потому что старый дед теперь не Байден, а он), а Трамп не был бы собой, если бы не разрушил самостоятельно все свои преимущества. Он выглядел тенью себя самого на дебатах с Харрис, запомнился странной историей о пожирании собак и котов в штате Огайо, а потом отказался от новых дебатов, заявив, что победил Харрис в первых. Похоже, пока так считает только он.

Будто этого Трампу было мало и он в придачу проклял в соцсетях самую популярную в Америке (и мире) певицу Тейлор Свифт, которая объявила о поддержке Камалы Харрис на выборах. В ответ сам получил хейт и новое покушение.

15 сентября в кандидата в президенты снова стреляли. На этот раз на его же поле для гольфа. Трампу и на этот раз повезло – 58-летний Райан Рут с Гавайев не попал. Новое покушение осудили ведущие лидеры мира, Камала Харрис пообещала сделать все, чтобы усилить охрану своего визави, а президент Байден приказал усилить охрану Трампа. При этом Трамп сейчас активно заявляет, что за попытками его убить стоят Иран и КНДР.

В октябре 2024 года, когда президентская кампания вышла на финишную прямую, а рейтинги двух соперников сравнялись и стали идентичными до мелочей, интересности из жизни Дональда Трампа посыпались, будто из рога изобилия.

Это происходит чуть ли не каждый час – здесь и роскошные подробности из книги Боба Вудворда и очередное обвинение в сексуальном насилии (на этот раз от бывшей модели Стейси Уильямс, а сам эпизод якобы имел место в 1993 году в Trump Tower и причастным к нему был сам Джеффри Эпштейн – побратим Трампа и ключевая фигура теории заговора QAnon), и заявления самого Трампа о дружбе с Путиным и его угрозы о разрушении Москвы в случае нападения на Украину, которые Путин почему-то забыл, и еще куча всего.

Еще одним скандальным эпизодом стал выход художественного фильма "Ученик" о молодых годах Трампа (в главной роли Себастьян Стэн), но тут кинематографисты перестарались – все в ленте буквально унижает Трампа и даже срабатывает обратный эффект – героя становится жалко.

Ученик – смотрите трейлер фильма о Трампе:

За время, что остается до 5 ноября 2024 года, мы бесспорно узнаем новые факты из биографии Трампа, а также их новую трактовку. Безусловно Трамп сделает новые заявления, которые получат статус скандальных. Возможно, этот неординарный и самобытный политик даже раскроет детали своего уже легендарного плана восстановления мира в Украине за 24 часа. Все это очень интригует, а это означает, что шоу Трампа будет продолжаться!