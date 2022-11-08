Компания Meta постоянно меняет способы удаления аккаунта в Instagram, все больше усложняя его. Ей не выгодно терять пользователей, поэтому она устраивает целый квест для поиска желаемой кнопки деактивации, чтобы владелец страницы передумал уходить с платформы, пока ломает голову над тем, как это сделать. Очередные такие изменения произошли недавно, поэтому в этом материале 24 канал расскажет, как же удалить страницу из инстаграма.
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Как удалить аккаунт Instagram с компьютера
С вашего ПК сделать это проще всего.
- Перейдите на специальную страницу "Удалить аккаунт".
- Если вы не вошли в аккаунт Instagram, вам будет предложено это сделать.
- Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль. Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.
- Нажмите "Удалить".
Как удалить аккаунт Instagram с телефона Android
Удаляем Instagram на Android / Фото freepik
К сожалению, удаление страницы прямо из приложения для Android-смартфона невозможно. Однако в этом поможет любой мобильный браузер, установленный на своем устройстве.
- Зайдите в приложение Instagram и перейдите на свой профиль.
- В верхней правой части выберите три горизонтальные линии и зайдите в Настройки.
- Затем нажмите "Справочный центр" и в поле поиска введите "Удалить страницу".
- В результатах поиска нажмите "Удалить аккаунт Instagram". Система покажет вам инструкции, из которых следует, что "если вы используете приложение Instagram для Android, вам нужно перейти на сайт Instagram.com на компьютере или в мобильном браузере, чтобы удалить свой аккаунт" .
- В верхней части страницы вы увидите раскрывающееся меню, в котором можно выбрать инструкции для желаемой платформы – Android, iOS, ПК, мобильного браузера. Выберите из списка последнее.
- В инструкциях для мобильного браузера Meta спрятала еще одно выпадающее меню, в котором будет нужная ссылка. Раскройте меню "Сайт Instagram.com с мобильного браузера" и найдите там ссылку "Удалить учетную запись" или сразу откройте ссылку на эту страницу. В последнем случае обязательно убедитесь, что в браузере вы авторизовались на правильной странице, если у вас их несколько и вы заходили на какую-то из них раньше.
- Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль. Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.
- Коснитесь кнопки "Удалить".
Как удалить аккаунт Instagram с телефона iOS
Удаляем Instagram на iPhone / Фото June Aye
Пользователям iPhone повезло больше – здесь уже несколько проще.
- Войдите в свой профиль и выберите Настройки.
- Коснитесь "Учетная запись", затем коснитесь внизу "Удалить учетную запись".
- Выберите "Удалить учетную запись", затем "Продолжить удаление учетной записи".
- Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль. Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.
- Коснитесь "Удалить" и "OK" для подтверждения.