Компания Meta постоянно меняет способы удаления аккаунта в Instagram, все больше усложняя его. Ей не выгодно терять пользователей, поэтому она устраивает целый квест для поиска желаемой кнопки деактивации, чтобы владелец страницы передумал уходить с платформы, пока ломает голову над тем, как это сделать. Очередные такие изменения произошли недавно, поэтому в этом материале 24 канал расскажет, как же удалить страницу из инстаграма.

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Как удалить аккаунт Instagram с компьютера

С вашего ПК сделать это проще всего.

Перейдите на специальную страницу "Удалить аккаунт" .

. Если вы не вошли в аккаунт Instagram, вам будет предложено это сделать.

Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль. Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.

Нажмите "Удалить".

Как удалить аккаунт Instagram с телефона Android



Удаляем Instagram на Android / Фото freepik

К сожалению, удаление страницы прямо из приложения для Android-смартфона невозможно. Однако в этом поможет любой мобильный браузер, установленный на своем устройстве.

Зайдите в приложение Instagram и перейдите на свой профиль.

В верхней правой части выберите три горизонтальные линии и зайдите в Настройки .

и зайдите в . Затем нажмите " Справочный центр" и в поле поиска введите " Удалить страницу" .

и в поле поиска введите " . В результатах поиска нажмите "Удалить аккаунт Instagram" . Система покажет вам инструкции, из которых следует, что "если вы используете приложение Instagram для Android, вам нужно перейти на сайт Instagram.com на компьютере или в мобильном браузере, чтобы удалить свой аккаунт" .

. Система покажет вам инструкции, из которых следует, что "если вы используете приложение Instagram для Android, вам нужно перейти на сайт Instagram.com на компьютере или в мобильном браузере, чтобы удалить свой аккаунт" . В верхней части страницы вы увидите раскрывающееся меню, в котором можно выбрать инструкции для желаемой платформы – Android, iOS, ПК, мобильного браузера . Выберите из списка последнее.

. Выберите из списка последнее. В инструкциях для мобильного браузера Meta спрятала еще одно выпадающее меню, в котором будет нужная ссылка. Раскройте меню "Сайт Instagram.com с мобильного браузера" и найдите там ссылку "Удалить учетную запись" или сразу откройте ссылку на эту страницу. В последнем случае обязательно убедитесь, что в браузере вы авторизовались на правильной странице, если у вас их несколько и вы заходили на какую-то из них раньше.

и найдите там ссылку или сразу откройте ссылку на эту страницу. В последнем случае обязательно убедитесь, что в браузере вы авторизовались на правильной странице, если у вас их несколько и вы заходили на какую-то из них раньше. Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль. Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.

Коснитесь кнопки "Удалить".

Обратите внимание, что в таком случае ваша страница будет удалена навсегда вместе со всем ее содержимым. Если вы просто хотите сделать перерыв, можете временно отключить свою учетную запись. Кроме того, вы можете загрузить копию информации (например, фотографии и сообщения).

Как удалить аккаунт Instagram с телефона iOS



Удаляем Instagram на iPhone / Фото June Aye

Пользователям iPhone повезло больше – здесь уже несколько проще.

Войдите в свой профиль и выберите Настройки .

. Коснитесь "Учетная запись" , затем коснитесь внизу " Удалить учетную запись" .

, затем коснитесь внизу " . Выберите " Удалить учетную запись" , затем " Продолжить удаление учетной записи" .

, затем " . Укажите, почему вы хотите удалить страницу и повторно введите пароль. Пункт для окончательного удаления учетной записи отобразится только после того, как вы предпримете эти действия.

Коснитесь "Удалить" и "OK" для подтверждения.

Обратите внимание. Деактивация страницы во всех случаях произойдет немедленно, однако окончательное ее удаление займет 30 дней, а в некоторых случаях до 90 дней. По истечении этого срока с момента подачи запроса на удаление аккаунта и вся связанная с ним информация будет удалена окончательно без возможности восстановления.