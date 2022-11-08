Компанія Meta постійно змінює способи видалення облікового запису в Instagram, все більше ускладнюючи його. Їй не вигідно втрачати користувачів, тому вона влаштовує цілий квест для пошуку бажаної кнопки деактивації, щоб власник сторінки передумав йти з платформи, поки ламає голову над тим, як це зробити. Чергові такі зміни відбулись не так давно, тому в цьому матеріалі 24 канал розповість, як же видалити сторінку з інстаграму.
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Як видалити акаунт Instagram з комп'ютера
З вашого ПК зробити це найпростіше.
- Перейдіть на спеціальну сторінку "Видалити обліковий запис".
- Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Instagram, вам буде запропоновано це зробити.
- Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль. Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.
- Натисніть "Видалити".
Як видалити акаунт Instagram з телефона Android
Видаляємо Instagram на Android / Фото freepik
На жаль, видалення сторінки прямо з додатка для Android-смартфона неможливе. Однак у цьому допоможе будь-який мобільний браузер, який ви встановили на своєму пристрої.
- Зайдіть у додаток Instagram та перейдіть на свій профіль.
- У верхній правій частині оберіть три горизонтальні лінії та зайдіть у Налаштування.
- Далі натисніть "Довідковий центр" і в полі пошуку введіть "Видалити сторінку".
- У результатах пошуку натисніть "Видалити свій обліковий запис Instagram". Система покаже вам інструкції, з яких слідує, що "якщо ви використовуєте додаток Instagram для Android, вам потрібно перейти на сайт Instagram.com на комп’ютері або в мобільному браузері, щоб видалити свій обліковий запис".
- У верхній частині сторінки ви побачите випадаюче меню, в якому можна вибрати інструкції для бажаної платформи – Android, iOS, ПК, мобільного браузера. Оберіть з цього списку останнє.
- В інструкціях для мобільного браузера Meta сховала ще одне випадаюче меню, в якому й буде потрібне посилання. Розкрийте меню "Сайт Instagram.com з мобільного браузера" і знайдіть там посилання "Видалити обліковий запис" або ж одразу відкрийте посилання на цю сторінку. В останньому випадку обов'язково переконайтеся, що в браузері ви авторизувалися на правильній сторінці, якщо маєте їх кілька й заходили на якусь із них раніше.
- Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль. Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.
- Торкніться кнопки "Видалити".
Як видалити акаунт Instagram з телефона iOS
Видаляємо Instagram на iPhone / Фото June Aye
Користувачам iPhone пощастило більше – тут уже дещо простіше.
- Перейдіть до свого профілю й оберіть Налаштування.
- Торкніться "Обліковий запис", після чого торкніться внизу "Видалити обліковий запис".
- Оберіть "Видалити обліковий запис", після чого – "Продовжити видалення облікового запису".
- Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль. Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.
- Торкніться "Видалити", а потім "OK", щоб підтвердити.