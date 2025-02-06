Не может не радовать и то, что мак энд чиз готовятся очень быстро – раз-два и готово. Рецептом невероятно вкусных макарон с творогом делится 24 Канал со ссылкой на инстаграм Вкусные домашние рецепты.

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Макароны с сыром – рецепт

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Как приготовить мак энд чиз: смотрите видео

Приготовление:

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
  2. Параллельно приготовьте соус: на умеренном огне растопите масло, добавьте муку, перемешайте. Постепенно влейте молоко и доведите соус до загустения.
  3. Натрите сыр на крупной терке.
  4. Посолите, добавьте молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и проварите вместе еще 2 минуты.
  5. Процедите макароны, добавьте к соусу и проварите вместе еще минутку.
  6. Подавайте блюдо сразу к столу. Оно должно быть горячим.

Приятного аппетита!

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