Приготовить сырные палочки можно на сковороде всего за 30 минут. Нужно желание и обычные продукты, которые есть в каждом холодильнике, пишет 24 Канал со ссылкой на Useti.org.ua.

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Сырные палочки на сковороде

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 400 граммов муки;
– 2 яйца;
– 100 граммов творога;
– 100 граммов зелени;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка соды.

Приготовление:

  1. Просейте муку. Влейте кефир и добавьте яйца, соль и соду.
  2. В массу всыпьте тертый сыр. Зелень возьмите на свой выбор: петрушка, укроп или зеленый лук. Замесите тесто.
  3. Теперь выложите тесто на стол и раскатайте его в пласт. Он не должен быть тонким. Теперь разрежьте его на ровные палочки.
  4. Разогрейте сковороду с маслом и отправляйте жариться до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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