Эта закуска идеально подходит под основные блюда, а главное, не надо заморачиваться, что вкусного подать к столу. Как приготовить крыжавки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Рецепт крыжавки из капусты и свклы
- Время: 40 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 1
– 200 граммов
– 100 граммов се
– 50 з
– 15 граммов с
– 2 столовые ложки соли;
– 1 литр воды;
– 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Свклу и селеру почистите, нарежьте соломкой. Зубчики чеснока разрежьте пополам.
- Капусту разрежьте на 1/8 так, чтобы кочан держал листья. Сложите слоями в банку капусту, свклу, селеру, пересыпая тмином и чесноком.
- В кипящей воде растворите соль и мед, залейте горячей водой капусту так, чтобы она все покрыла.
- Накройте марлей и поставьте при комнатной температуре на 7 – 10 – 14 дней. Под конец первой недели на поверхности должны появиться пузырьки.
- Когда крыжавки приобретут равномерно розовый цвет – закройте крышкой и поставьте в холодильник. Тогда подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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