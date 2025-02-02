Эта закуска идеально подходит под основные блюда, а главное, не надо заморачиваться, что вкусного подать к столу. Как приготовить крыжавки рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Рецепт крыжавки из капусты и св ё клы

Время: 40 минут

40 минут Порции: 5