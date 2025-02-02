Ця закуска ідеально смакує під основні страви, а головне, не треба морочитися, що смачного подати до столу. Як приготувати крижавки розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рецепт крижавки з капусти та буряка

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 5