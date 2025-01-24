Рецептом дуже смачної та корисної намазки з варених яєць, з тунцем та свіжими огірками ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку в Instagram . Готуйте одразу подвійну порцію!

Читайте також Естетична насолода: це масло з авокадо подобається всім без їжі Корисна намазка з яєць та тунця Час: 15 хвилин

Порції: 1 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 банка тунця;

– 2 огірки;

– 1 столова ложка крем-сиру;

– сил – за бажанням. Як приготувати намазку: дивіться відео Приготування: Зваріть яйця – приблизно 8 хвилин, остудіть та розімніть виделкою.

Додайте до яєць тунець, порізаний огірок, сіль, крем-сир, спеції та остаточно перемішайте.

Подавайте з грінками – наріжте хліб скибочками та підсушіть його на сковороді чи в духовці. Смачного! А ви знаєте: як зробити домашній майонез .