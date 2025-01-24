Рецептом дуже смачної та корисної намазки з варених яєць, з тунцем та свіжими огірками ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку в Instagram. Готуйте одразу подвійну порцію!

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Корисна намазка з яєць та тунця

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка тунця;
– 2 огірки;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– сил – за бажанням.

Як приготувати намазку: дивіться відео

Приготування:

  1. Зваріть яйця – приблизно 8 хвилин, остудіть та розімніть виделкою.
  2. Додайте до яєць тунець, порізаний огірок, сіль, крем-сир, спеції та остаточно перемішайте.
  3. Подавайте з грінками – наріжте хліб скибочками та підсушіть його на сковороді чи в духовці.

Смачного!

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